På Bispebjerg Hospital skulle afdelingsledelsen på Intensiv- og Anæstesiafdelingen fordele et engangstillæg på 250.000 kroner til de medarbejdere, der havde gjort en særlig indsats under coronahåndteringen.

De valgte at give dem alle til 12 mellemledere, hvilket har efterladt de andre ansatte læger og sygeplejersker uforstående og med en følelse af at være overset.

Nu svarer hospitalsdirektør Anne Jastrup på kritikken og forholder sig til fordelingsprocessen.

Er fordelingen fair?

»Jeg har ikke lagt skjul på, at der burde havde været en dialog med medarbejderne i afdelingen, og jeg vil have ønsket, at man havde medtaget medarbejderne i vurderingen af, hvem der skulle have del i puljen.«

Men synes du, det er fair, at pengene går til mellemlederne?

»Jeg gentager: Man burde også have talt med medarbejdergruppen, men de har fortsat kommende lønforhandlinger.«

Betyder det, at du synes, de skulle have haft nogle af pengene?

»Ja, jeg synes, de skulle have en del af puljen, men jeg har ikke nogen mening om hvordan og hvor meget.«

Medarbejderne føler sig uretfærdigt behandlet og overset. Kan du forstå, at de føler det?

»Jeg forstår, hvis de synes, der har været en dårlig dialog. Jeg synes, man har forsømt at tage den gode dialog. Jeg kan godt forstå, hvis ordene i mailen kan forstås som stødende.«

Her henviser Anne Jastrup til en bestemt sætning i den mail, der blev sendt fra afdelingsledelsen til medarbejderne, som forklarer fordelingen af puljen. Den lød:

'Vi kunne vælge at tørre et tyndt lag ud over alle, som så – efter skat – kunne købe et par flasker rødvin, eller fokusere puljen, så engangstillægget reelt kunne 'mærkes'.'

Hvorfor er sygeplejerskerne, lægerne og så videre blevet valgt fra?

»Man har valgt at fokusere på mellemledere, der også har gjort et stort stykke arbejde, som også har været i felten. Det er det, man har valgt, men man er jo ikke færdig med at forhandle løntillæg.«

Så kan de 250.000 risikere at blive fordelt på en anden måde?

»Den aftale er allerede underskrevet, så den kan man ikke løbe fra. Men afdelingen forhandler hvert eneste år lokallønsmidler, og det gør man stadig med de andre ansatte.«

Så I vil også honorere dem?

»Det kan jeg ikke sige noget om. Nu skal man i dialog med de forhandlingsberettigede organisationer.«

Så du kan ikke garantere, at I også kommer til at honorere sygeplejerskerne og lægernes indsats?

»Jeg kan sige, at de forhandler – organisationen, der repræsenterer de forskellige og ledelsen. Den forhandling er endnu ikke afsluttet.«

Har de andre ansatte været i overvejelserne til at være en del af puljen på 250.000?

»Jeg har jo ikke siddet med. Det er afdelingsledelsen, der har stået for det her, og som er underskrevet af lederforeningen i DSR (Dansk Sygeplejeråd, red.).«

Set i bakspejlet: Skulle pengene så være fordelt anderledes?

»Vi har givet dem til afdelingsledelsen, de har fingeren på pulsen med, hvem der har ydet noget særligt. Jeg vil ønske, man havde haft en dialog. Det vil jeg da ønske.«

Men skulle pengene være fordelt anderledes – set i bagklogskabens klare lys?

»De mennesker, der får tillæg her, har gjort en stor indsats og har også været belastet og været ude ved patienterne. Men vi er ikke færdig med de lokale lønforhandlinger,« siger Anne Jastrup.