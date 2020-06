Der har været et brud på en gasledning på Limfjordsøen Mors.

Både redningsmandskab og politi er rykket ud til en villakvarter i Nykøbing. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Udslippet er sket på Fuglebakken 26, som politiet i øjeblikket har afspærret. Beboerne på flere veje i Nykøbing Mors opfordres til at gå indendøre og lukke døre og vinduer.

Det drejer sig om adresserne på Fuglebakken, Rylevej Vagtelvej, Ris Alle, Ternevej og vest for, skriver politiet.

'Såfremt man luter gas, skal man straks søge væk fra området,' lyder opfordringen.

Kort før klokken 12 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T., at man stadig arbejder på stedet.

»Gassen fiser stadig ud. Vi arbejder på at få den stoppet,« siger vagtchef Henrik Nielsen, som håber, at sagen bliver afsluttet omkring klokken 12.

Det er en gasledning i vejen, der er blevet beskadiget i forbindelse med noget entreprenørarbejde på stedet.