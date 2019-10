Der er lige nu et gasudslip fra en gasledning i Nykøbing Mors, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet beskriver fareområdet fra 300 meter nord op til Limfjordsvej.

Udslippet vedrører også borgere mod vest til Bakkegårdsvej, mod øst til Nørrebro, og mod syd til Skomagerbakken, oplyser politiet.

Politiet opfordrer borgere til at holde sig indenfor og lukke alle vinduer.

Gasudslippet er opstået i forbindelse med en underboring. Her er der affyret en form for raket, som har ramt gasledningen. Anmeldelsen kom klokken 20.54, oplyser Midt- og Vestjylland til B.T.

Der arbejdes lige nu for at lukke for gassen.

Det er ikke til at sige, hvornår gasudslippet præcist forventes løst, men man forventer det sker inden for et kvarters tid.

