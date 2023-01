Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag morgen klokken 10 sad utallige danskere klar på gasselskabet Evidas hjemmeside.

Her blev der – som led af en politisk klimaaftale – nemlig åbnet op for at få dækket gebyret for afkobling fra gassystemet.

Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen, men det er der sandsynligvis en håndfuld kunder, der i dag er ærgerlige over.

Det skulle nemlig vise sig, at det for mange blev en heldagsudflugt på Evidas hjemmeside.

En af dem var Gitte Pedica.

Hun startede i køen til at få dækket sit gebyr tirsdag morgen, og først da klokken var omkring 22–12 timer senere–fik hun adgang.

»Det er jo under al kritik og en meget ærgerlig måde at gøre det på. Teknikken har jo tydeligvis ikke kunnet bære det, når man skal sidde en hel dag og vente. Heldigvis var der da stadig penge,« fortæller Gitte Pedica.

Og hun var altså langt fra den eneste med den oplevelse.

Hvis man besøger Evidas Facebook-side, bliver man mødt af en syndflod af negative kommentarer fra danskere med gas, der har brugt store dele af tirsdagen i kø.

B.T. har herunder samlet en række af dem.

Over 10 timer i kø. Så kan man ikke logge ind, da man både skal bruge MitID som skal kobles med e-mail eller mobilnummer. Det er godt nok vildt!! Så blev vi smidt af. Flot! – skrevet af Christina Friis

Hold da kæft et lorte system, har været i kø siden kl. 9.30 og kom igennem kl. 14 og blev smidt af. Og nu har jeg været i kø igen i 7 timer og der er stadig kø. Det under al kritik – skrevet af Camilla Madsen

Jeg kom igennem kl. 04 med MitID og godkendt til frakobling uden beregning. Har forsøgt siden kl. 10.00 i går!!!!! Det er bare ikke i orden!! – skrevet af Pernille Tostenæs Meyhoff

Utroligt at man ikke er gearet til dette her–det burde man have langt mere styr på – det er simpelthen for lavt – skrevet af Kaja Hostrup

Heldigvis skriver flere også, at de på trods af ventetiden blev godkendt til ordningen, og at der altså dermed stadig er penge tilbage i puljen på i alt 100 millioner kroner.

Har du tip i sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på 1929@bt.dk.

B.T. tog tirsdag kontakt til Evida, der i løbet af eftermiddagen i et skriftligt svar beklagede situationen.

»Lige nu oplever vi, at rigtig mange kunder står i kø for at komme ind på selvbetjeningsløsningen Mit Evida. Det giver pres på vores systemer og desværre også lang ventetid. Vi bruger et anerkendt køsystem, som kunderne kender fra blandt andet årsopgørelsen fra Skattestyrelsen for at håndtere de mange besøgende,« lyder udtalelsen fra driftsdirektør Sune Holm, der fortsatte:

»Vi beklager ulejligheden. Man må desværre væbne sig med tålmodighed. Vi lukker så mange ind ad gangen, som vores systemer kan håndtere.«