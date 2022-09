Lyt til artiklen

Myndighederne har opsat gasmålere på østkysten af Bornholm i kølvandet på lækage-situationen i Østersøen.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Det skal understreges, at myndighederne ikke vurderer, at der er »sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici for borgerne på Bornholm og Ertholmene som følge af gaslækagerne«.

Ikke desto mindre følger danske myndigheder situationen nøje, hvorfor gasmålerne er sat op.

De måler koncentrationen af gas i luften, oplyser politiet i pressemeddelelse.

Beredskabsstyrelsen oplyser til B.T., at der for nu er opsat en enkelt måler i Svaneke.

»Vi fortsætter med at måle til og med i morgen tidlig. Hvis der er behov for, at den skal stå der længere, så gør den det,« oplyser Beredskabsstyrelsen.

Lige nu er det »forsvindende lidt«, man kan måle, hvilket betyder, at der som sagt ikke er nogen sikkerheds- eller sundhedsmæssig risici ved lækagerne, lyder det fra styrelsen.

Desuden opfordres borgere til at følge myndighedernes anvisninger, de må støde på.

I alt er der sket tre lækager på Nord Stream-gasledninger i Østersøen – en 24 kilometer sydøst for Bornholm og to nordøst for øen, oplyser Energistyrelsen.

I Sverige og Tyskland undersøger man hændelsen som sabotage.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har kaldt situationen alvorlig og kan ikke udelukke, at der er tale om sabotage.

»Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu. Men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation,« sagde hun.

»Der er tale om tre læk. Endda med noget afstand imellem sig. Derfor er det svært at forestille sig, at det er tilfældigt, det der foregår. Men det er for tidligt at konkludere på endnu, og derfor ser vi også på det her med allerstørste alvor.«

Mette Frederiksen har tidligere tirsdag informeret Folketingets partier om situationen.

Mødet varede lidt over en time, og ifølge Mai Villadsen (EL) vil myndighederne formentlig kommunikere til befolkningen meget snart, siger hun til TV 2.