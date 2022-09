Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 2020 mistede en 34-årig gartneriarbejder fra Litauen livet i en tragisk arbejdsulykke, hvor arbejdet ikke blev udført »sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt«.

Sådan lyder konklusionen fra Arbejdstilsynet, og nu er firmaet, hos hvem ulykken skete, blevet idømt en bøde på 180.000 kroner.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ulykken skete 15. januar 2020 ved firmaet Limfjords Danske Rodfrugter i Storvorde i Nordjylland.

Den 34-årige medarbejder havde sin overkrop lænet ind over en skinne, hvor der kørte en slags togvogn, som fordelte rodfrugter ned i en silo.

Et arbejde, der som nævnt ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Medarbejderen blev ramt af vognen, der vejer to ton, og fik sin krop fastklemt. Han blev tilset på stedet og blev efterfølgende bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor han modtog livreddende behandling.

Han døde en uge senere af de skader, han pådrog sig.

Over for Fagbladet 3F oplyser ejeren, Niels Ege Nielsen, at han ikke ønsker at kommentere ulykken og bøden.

'Det er korrekt, at vi havde en dybt tragisk arbejdsulykke i vores produktion i januar 2020, men af respekt for alle implicerede parter har jeg har ingen yderligere kommentarer til sagen', skriver han til mediet.