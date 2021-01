Garnbutikkerne i Sønderjylland havde et forrygende 2020, hvor danskerne begyndte at strikke mere og mere.

Det skyldes naturligvis, at rigtig mange danskere brugte meget tid derhjemme sidste år som følge af covid-19-situationen. Det skriver TV Syd.

Dorte Lockdahl er indehaver af garnbutikken Fru Hyasinth i Bramming. Hun kan ikke klage over noget. Det hele er faktisk gået helt amok.

Det har altid været populært at strikke, men Dorte Lockdahl mener alligevel, at verdenssituationen har spillet en rolle i forhold til det gode 2020.

Mediet tilføjer, at Christel Seyfarth har solgt garn til Danmark og udlandet i mange år gennem en webshop. Hun har ligeledes haft et positivt 2020.

»2020 har været det vildeste år, jeg nogensinde har oplevet. Jeg har solgt til hele verden. Både Hawaii, Saudi-Arabien og Syd Korea,« siger hun i et interview med TV Syd.

Hendes personlige vurdering er, at hendes omsætning er steget med 200 procent, mens covid-19 har præget vores samfund.

Butikken Flittiglise har afdelinger i både Vejers og Esbjerg, men alligevel valgte indehaveren at oprette en webshop i juni.

Og det er Karin Hørkilde glad for, at hun gjorde. Hun fortæller nemlig til TV Syd, at det har hjulpet hende gennem coronakrisen.

Hun vurderer dog samtidig, at hun havde tjent endnu mere, hvis hendes fysiske butikker måtte holde åbent.