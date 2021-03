Jeppe Nørhave Illum blev af foresatte og kammerater udpeget som tjenesteperiodens bedste garder.

Dag ind og dag ud står garderne vagt ved de kongelige palæer og slotte.

Onsdag blev en af dem belønnet med et armbåndsur overrakt af dronning Margrethe som tak.

Det var garder Jeppe Nørhave Illum, der fik overrakt "Dronningens Ur" ved den såkaldte urparade ved Den Kongelige Livgardes Kaserne i København.

Det er en hædersbevisning, som overrækkes ved afslutningen af tjenestetiden til den garder, der af vagtkompagniet er udvalgt som tjenesteperiodens bedste garder.

Den pågældende garder er udpeget af såvel foresatte som kammerater, der i udvælgelsen lægger vægt på såvel god soldatertjeneste som på udvist kammeratskab, skriver kongehuset på sin hjemmeside.

Den Kongelige Livgarde har lagt dele af indstillingen af garderen ud på sin Facebook-profil.

- Garder Illum er højt respekteret for sin professionelle holdning samt sin evne til at drage omsorg for sine kammerater.

- Garder Illum har gennem hele sin værnepligt været en god kammerat, og han er altid opsøgende og hjælpsom. Han har et stort overskud på vagterne på slottene, fremgår det af indstillingen.

Jeppe Nørhave Illum er født og opvokset i Glamsbjerg på Fyn.

Traditionen med uret går helt tilbage til 1970. Dengang hed det "Kongens Ur" og blev uddelt af Frederik IX.

Efter tronskiftet i 1972 blev navnet ændret til "Dronningens Ur".

/ritzau/