Det var en kæmpe succes i 2019 – og nu gør man det igen.

Kapsejladsen The Tall Ships' Races kommer til Aalborg i august, hvilket igen betyder, at et enormt show med fyrværkeri kan opleves.

I 2019 satte showet danmarksrekord hvad angår fyrværkrishow – men denne gang bliver det endnu større, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det skyldes ikke mindst erhvervsmanden Eigild Christensen, som har haft pengepungen fremme.

Christensen solgte i 2006 Color Print, hvilket indbragte ham over 600 millioner kroner. Derudover er han en af pengemændene bag Aalborg Håndbold, ligesom han var en del af flyselskabet Great Dane, indtil det gik konkurs sidste år på grund af covid-19.

»Det var fantastisk at få lov til at invitere Aalborg, Nordjylland og gæsterne fra det øvrige Danmark og udland på en uforglemmelig totaloplevelse i 2019, hvor fyrværkeriet stod utroligt smukt med de flotte sejlskibe som kulisse,« fortæller Eigild Christensen og fortsætter:

»Da muligheden bød sig for at gentage succesen, var det ikke svært at træffe valget. Selvfølgelig skal vi have et fyrværkeri i verdensklasse i 2022, og det skal ikke stå i skyggen af tidligere års fyrværkeri,« slår Eigild Christensen fast.

Også borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ser med forventning frem til showet:

»Fyrværkeriet i 2019 var en virkelig stor oplevelse for mig. Det tror jeg det var for alle, der så det. Jeg er taknemmelig for, at Eigild Christensen endnu engang vil sørge for, at vi kan få et fyrværkeri, som igen vil flytte grænserne for det mulige og efterlade varige spor i publikums sommerminder fra Aalborg.«

The Tall Ships' Races har været afviklet siden 1956 – med formålet om at udbrede kendskabet til sejlads blandt unge.

Arrangementet finder sted 4.- 7. august, og det forventes at tiltrække op mod 700.000 gæster.