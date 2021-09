For mange danseglade unge mennesker er torsdag næsten en lige så normal dag at gå i byen på som fredag og lørdag.

Men efter 18 måneders nedlukning af diskoteker og natklubber virker det måske endnu mere attraktivt at skulle ud og danse tæt med alle de andre, nu de endelig er åbne igen. Næsten uden restriktioner og forbehold.

Og det er præcis dét, som nattens festlige billeder vidner om. Glade unge mennesker, der har længes, og som gladeligt står tæt og lang tid i kø for at komme ind på den helt rigtige klub.

Her er nogle af de bedste billeder fra festlighederne i København:

Her ses natklubben Rumors, der ligger i Nørregade.

På natklubben 'Rumors' var der virkelig gang i den natten til fredag. Unge mennesker står tæt forsamlet. Så tæt og så mange, at man næsten glemmer, at der engang var afstandskrav.

De skal dog endnu alle have et coronapas klar for at komme ind på klubben, og kigger man på billedet, så står de også alle med hovedet begravet i telefonen.

Her er Mesteren og Lærlingen.

Mesteren & Lærlingen, en af de ældste slagterborder i Kødbyen, havde også åbent i nat.

Og her var alt nærmest også ved de gamle. Der var forholdsvist billige øl, en uformel og farverig stemning under de kulørte lamper, og folk samledes på kryds af venskaber og fællesskaber ved klapbordene ude foran baren.

Her ses Bakken, som også ligger i Kødbyen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Kødbyen med sine mange barer og natklubber ofte er midtpunkt for manges fester og natlige udskejelser.

Og det var den også i går, hvor natklubben 'Bakken' var velbesøgt. Mange mennesker stod i kø til at komme ind. Præcis som de gjorde for 18 måneder siden.

Nattelivsgæster foran La Boucherie.

Når man snakker om det københavnske byliv, så kommer vi ikke uden om Vestergade, der ligger i Indre By.

Her var nemlig også knald på hele natten, og billedet ovenfor kunne lige så godt være taget før corona, som nu her efter genåbningen.