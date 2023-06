Antallet af handler fortsætter med at stige på det danske boligmarked.

Det skriver Børsen.

Ifølge Homes tal for maj måned steg antallet af hus- og lejlighedshandler med omkring fem procent fra april til maj.

Til Børsen siger Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker og boligøkonom i Nykredit, at tallet overrasker:

»Markedet er ved at vænne sig til en ny situation, hvor mange har oplevet de største lønstigninger i mere end årti. I efteråret var der større frygt for, om arbejdsløsheden ville banke op. Nu tyder det på, at vi styrer uden om en recession, og for mange er der løsnet en knude i maven, og troen på, at det hele nok skal gå, er øget. Det får flere til at slå til på boligmarkedet.«

Med i ligningen skal dog, at salget dykkede usædvanligt i efteråret.

I forhold til november er antallet af solgte lejligheder steget med 50 procent, mens hussalget er steget med 25 procent.

Det er dog også en stor fremgang i forhold til måneden før, hvor man oplevede det laveste salg i en april måned siden 2014.

Salget af boliger har overrasket i Danmark i april måned. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Salget af boliger har overrasket i Danmark i april måned. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der blev i april således solgt 6045 boliger, hvilket var 13 procent under niveauet for måneden før.

Tal fra Home viser, at priserne på både lejligheder og huse er steget med omkring 1 procent fra april til maj. For året er der dog fortsat tale om et fald på 6,8 procent for huse og 5,5 procent for lejligheder.