Sydøstjyllands Politi fik lørdag en anmeldelse om, at flere mænd havde bevæget sig 3-400 meter ud på Horsens Fjord.

»Nogle havde vadet et godt stykke ud på fjorden, og det passede meget godt med 3-400 meter, da vores patrulje ankom,« siger vagthavende Steffen Wolf.

Der havde været en større gruppe ude på fjordens is, men politiet fik kun fat i to af mændene. De to fik hver en bøde på 1.000 kroner for ulovlig færdsel.

Det er ikke det eneste sted i landet, hvor politiet lørdag har haft travlt med bødeblokken.

For mens isen på nogle søer er tyk nok, til at man lovligt kan bevæge sig ud på den, er der stadig mange steder, hvor det ikke er tilfældet.

Københavns Politi har i løbet af dagen uddelt 10 bøder for ulovlig færdsel på isen.

Ved lagunen på Amager Strand var det lige ved at gå helt galt, da fire unge drenge gik gennem isen.

De fik dog reddet sig selv op, og politiet tog en snak med de chokerede drenge.

»Hvis der ikke er åbnet op for færdsel, er det fordi, det er forbundet med stor fare at bevæge sig ud på isen,« siger politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard og fortsætter:

»Det er jo bekymrende, når selv forældrepar med barnevogn bevæger sig ud på søer, som ikke er åbne for færdsel,« siger han.

Og det er altså ikke kun dig selv, du udsætter for fare.

»Det er også dem, der skal ud og redde dig op fra vandet, hvis du går igennem isen,« siger han.

Foto: Mikkel Johansen / Byrd

Midt- og Vestsjællands Politi har også taget den hårde retorik i brug:

‘Hvis du går ud på isen og den ikke kan bære dig, så er der en risiko for at seks fra din familie eller af dine venner kommer til at gøre det!,’ skriver de lørdag på Twitter med en makaber henvisning til, at man kan ende i en kiste.

Nordsjællands Politi har også modtaget »vanvittig mange anmeldelser« om færden på isen i hele politikredsen.

»Ved 14-15 tiden fik vi en anmeldelse om, at en mand var gået gennem isen på Arresø, men han kom op i god behold,« siger vagthavende hos Nordsjællands Politi Jakob Tofte.

Foto: Steven Knap/Byrd

Han appellerer dog til, at folk tænker sig om og dobbelttjekker om isen er åben for færdsel, før de bevæger sig ude på den.

Også Vestegnens Politi finder lørdag det nødvendigt kraftigt at opfordre til ‘ikke at færdes på isen på søer, vandløb og hav, da det er forbundet med livsfare, hvis man falder igennem.’

Er du i tvivl, om din lokale is er klar til besøg, kan du finde svar på din kommunes hjemmeside. Det er nemlig kommunerne, der foretager målinger og ‘åbner’ isen for færdsel.