Friluftsbadet i Odense har efterhånden en del år på bagen – 89 for at være helt præcis. Og det kan tydeligt ses.

Derfor skal det nu besluttes, hvad man skal stille op med det gamle bassin, der ligger i Odense-bydelen Bolbro.

Det fremgår af dagsordenen for det kommende møde i By- og Kulturudvalget.

For én ting er sikker – friluftsbadet kan ikke fortsætte i den form, som det har nu. Undersøgelser og vurderinger af friluftsbadet viser nemlig, at det bygningsmæssigt er »udtjent«.

Derfor blev det også i 2019 anbefalet, at friluftsbadet skulle lukke helt og aldeles. Men det var borgerne i byen langtfra interesserede i, og derfor startede de en underskriftindsamling for at bevare friluftsbadet.

Planerne om at lukke friluftsbadet blev da også taget af bordet igen, men det ændrer ikke på, at der skal ske noget med det gamle og udtjente bassin. Og derfor har en rådgivende ingeniørvirksomhed foretaget nogle undersøgelser af Friluftsbadet, som har dannet baggrund for tre forskellige løsningsmodeller.

Den første løsningsmodel indbefatter, at friluftsbadet fastholdes og forbliver på den nuværende placering. Det vil betyde, at det enten skal renoveres eller bygges på ny.

Den anden løsningsmodel indbefatter en lukning af det nuværende friluftsbad og en opførelse af et nyt friluftsbad på en ny lokation.

Den sidste løsningsmodel er en permanent lukning af friluftsbadet, uden at der bliver bygget et nyt.

Forud for udvalgsmødet har forvaltningen anbefalet den første løsningsmodel, hvor friluftsbadet fastholdes og forbliver på den nuværende placering i Bolbro. Desuden er det blevet vurderet, at den billigste løsning vil være at bygge friluftsbadet op på ny frem for at renovere det gamle.

Og så anbefales der også en helt ny feature, som vil udvide mulighederne for at komme i friluftsbadet selv i det kolde måneder. En såkaldt AirDome.

En af forslagene til friluftsbadet i Odense er, at der skal sættes en AirDome op. Foto: Odense Kommune. Vis mere En af forslagene til friluftsbadet i Odense er, at der skal sættes en AirDome op. Foto: Odense Kommune.

Overdækningen med en AirDome vil nemlig betyde, at svømmeforeninger får mulighed for at få flere svømmetider og dermed bliver presset på de resterende svømmeanlæg i kommunen mindsket.

Anbefalingen af en ombygning af friluftsbadet vil komme til at koste næsten 80 millioner kroner, og udvalget skal derfor diskutere, hvilken af de tre modeller man vil vælge, samt hvordan man vil finansiere den.