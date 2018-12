Et 14.000 år gammelt rensdyrgevir, som er det ældste vidnesbyrd om mennesker i københavnsområdet i sen istid, er dukket op af gemmerne på Zoologisk Museum

I 1949 dukkede et gammelt gevir frem, da der blev gravet meget dybt i forbindelse med, at der skulle bygges en ny bygning til Novos fabrik ved Bispeengbuen i København.

Allerede dengang var der en fornemmelse af, at geviret var meget gammelt, men med tidens bedste dateringsmetode, pollenanalyse, lod det sig ikke præcist afgøre.

Nu har en moderne kulstof 14-analyse bevist, at geviret ikke alene er meget gammelt.

Det er med flere tusind års forspring den ældste menneskeforarbejdede genstand, der er fundet i hovedstaden. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Internationalt set er det det nordligste spor af mennesker overhovedet fra den sene såkaldte Havelte-fase i sen-istidens Hamburg-kultur.

Dermed omskriver fundet historien om, hvor langt mod nord i Europa, rensdyrjægerne bevægede sig omkring år 12.000 før Kristi fødsel, da isen havde trukket sig tilbage.

»Helt præcist er det det nordligste daterede, tydelige spor af mennesker, der er fundet. Det er et vidnesbyrd om datidens rensdyrkultur, hvor jægere fulgte efter rensdyrene helt op til randen af isen,« forklarer Niels Henrik Andreasen, museumsinspektør ved Københavns Museum, og fortsætter:

»Der er gjort fund af flintafslag og pilespidser, som kan være lige så gamle, men modsat organisk materiale som et rensdyrgevir er det ikke muligt at datere så præcist. «

Når geviret her næsten 70 år efter at være blevet fundet og blot gemt af vejen i et magasin på Zoologisk Museum omsider kommer til ære og værdighed, hænger det sammen med, at museet er ved at opbygge en udstilling, som for første gang inddrager forhistorisk tid i Københavns historie.

Derfor ledte museets folk efter nøglefund, der kunne belyse de ældste tider.

I den forbindelse blev geviret fundet og dateret.