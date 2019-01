I flere år har Favrskov Kommune kæmpet for at få revet en gammel, faldefærdig bygning ned i Lading. Nu er det endelig lykkedes.

»Det er simpelthen pragtfuldt. Nu har jeg kæmpet en kamp igennem snart syv år for at få det revet ned. Så det er virkelig skønt og en stor lettelse,« lyder det fra Karl Svendsen til TV2 Østjylland.

I Lading i Favrskov Kommune jubler borgerne i dag tirsdag.

Det skyldes, at nedrivning af en gammel faldefærdig bygning omsider er gået i gang, efter at både borgere og kommunen i en årrække har kæmpet for at få den revet ned.

For Karl Svendsen, der bor på Kirkevejen og er nabo til huset, der ligger på adressen Viborgvej 860, er det en stor lettelse.

Den faldefærdige bygning har nemlig bragt mig ærgerlige ting med sig. Karl Svendsen har blandt andet i mange år reporteret om rotter ved bygningen. Dem slipper han forhåbentlig for nu.

»Det betyder jo, at jeg slipper for at se på det lort. Det har været et stort problem af to årsager. Dels på grund af rotteplagen, og dels hvis jeg kom i den situation, at jeg skulle sælge mit hus, så ville det jo ikke være nemt med sådan en nabo,« forklarer han.

Ønsket fra kommunens side var også, at bygning for længst skulle have været revet ned, da de mener, at den skræmmer tilflyttere væk - noget man ønsker flere af til byen.

Af samme grund fik Favrskov Kommune for flere år siden midler fra en statslig pulje til nedrivning af gamle ejendomme, men fordi huset på Viborgvej 860 var en del af en arvesag og endte i skifteretten, er der først nu blevet givet grønt lys til nedrivningen. Noget, som også borgmesteren i Favrskov Kommune byder velkommen.

»Det gør byen mere attraktiv. Bygningen ligger ved rute 26, hvor der er masser af trafik, så det man ser, når man kommer kørende, må jo gerne efterlade et indtryk af, at Lading er en flot by at komme til. Og så hjælper det altså, at vi fjerner det, som man kan kalde en øjebæ,« siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune, til TV2 Østjylland.