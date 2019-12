I mange år var kønssygdommen gonorré nærmest glemt, og kun nogle få hundrede om året blev smittet.

Men de seneste fem år er antallet af danskere, der får konstateret gonorré, fordoblet, og tal fra Statens Serum Institut viser, at der blev anmeldt 2200 tilfælde af gonorré i 2018 mod 1141 i 2014, skriver Kristeligt Dagblad.

Samtidig er forekomsten af klamydia steget fra 30.881 anmeldte tilfælde i 2014 til 33.415 tilfælde i 2018. Sundhedsstyrelsen skønner, at 500 kvinder hvert år bliver sterile på grund af klamydia.

»Det ser ud til, at der er en stigning af gonorré blandt især heteroseksuelle mænd og kvinder. Gonorré opfører sig som klamydia. Kønssygdommen rammer især unge heteroseksuelle og mænd, der har sex med mænd. Men stigningen i gonorré er ikke så brutal som tidligere i historien,« siger afdelingslæge og sektionsleder Susan Cowan fra Statens Serum Institut.

Hun henviser til Statens Serum Instituts såkaldte 100-årskurve. Den viser, at der under Anden Verdenskrig og i forbindelse med den seksuelle frigørelse i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne var en markant stigning i antallet af gonorré-tilfælde.

I befrielsesåret 1945 blev der anmeldt godt 23.000 tilfælde, hvilket er det største antal tilfælde på et enkelt år i det 20. århundrede. I 1972 var der godt 17.000 tilfælde. Efter aids-epidemien i 1980’erne og 1990’erne faldt antallet af tilfælde dramatisk. I 1997 blev der kun anmeldt 78 tilfælde af gonorré.

»Hiv betragtes ikke længere som en dødelig sygdom, og derfor bruger unge ikke kondom på samme måde som for 20 år siden.

Vi får flere tilfælde sammenlignet med for nogle år siden, men gonorré har ikke nået samme høje niveau som i 1970’erne. Det skyldes først og fremmest, at unge er blevet bedre til at lade sig teste. De unge skal vide, at kondom holder kønssygdomme på afstand. Men vi vil aldrig få en situation, hvor alle beskytter sig hele tiden. Derfor er gode tilbud om tests helt afgørende,« siger Susan Cowan.