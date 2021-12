Det var først, da katten Charlie havde været væk en uges tid, at hans ejer begyndte at blive bekymret.

Charlie var nemlig en kat, der holdt til ved alle på et lille vænge i Sanderum. Men da ingen af naboerne havde set ham i flere dage, måtte Charlies ejer, Hans Gad Johannsen, melde katten savnet i sommeren 2020.

Men intet skete, og sommeren blev til efterår og efteråret blev til vinter, mens Hans Gad Johannsen opgav tanken om nogensinde at se Charlie igen.

Lige indtil fredag den 3. december, hvor Fyns Internat ringede med beskeden om, at en sort kat med hvide poter netop var blevet indleveret.

»Jeg blev faktisk forvirret, forstået på den måde, at han var jo død i mit hoved. Jeg havde pakket hans ting væk og tænkte, at det var det, og havde bare håbet, at det var gået nådigt for sig,« siger Hans Gad Johannsen.

Men kort efter blev forvirringen vendt til glæde.

»Det er lidt surrealistisk, at han er der igen. På den gode måde. Nu skal jeg lige have lært at have ham her igen,« siger Hans Gad Johannsen.

I modsætning til ham har Kirsten Rasmussen set rigeligt til Charlie i løbet af de seneste fire måneder. Hun er indehaver af grillen Banjo's på Sandhusvej i Skibhuskvarteret, og her har Charlie hængt ud siden midt på sommeren. På den anden side af byen - mere end syv kilometer fra Charlies hjem.

Efter flere måneder som omfarende kat og fast gæst på grillen Banjo's blev Charlie lørdag genforenet med sin ejer. Foto: Fyns Dyreinternat Vis mere Efter flere måneder som omfarende kat og fast gæst på grillen Banjo's blev Charlie lørdag genforenet med sin ejer. Foto: Fyns Dyreinternat

»Den var jo sød og kælen, og jeg var nødt til at sige til alle folk, at de skulle lade være med at fodre den. Den havde jo et hjem, var jeg sikker på,« siger Kirsten Rasmussen.

Men Charlie blev ved med at vende tilbage. Derfor efterlyste Kirsten Rasmussen Charlies ejer på Facebook, og kort efter fik hun kontakt til en kvinde, som skrev på Facebook at katten var hendes og hentet.

»Så gik der en time, og så jeg katten igen. Så skrev jeg til hende, at hendes kat var hernede endnu. Det kunne hun ikke forstå, for den var hjemme. Der må have været to forskellige katte,« siger Kirsten Rasmussen.

Med andre ord blev Charlie altså ved med at holde til ved Banjo's, hvor grillens kunder kløede den kælne kat bag ørerne. I et nyt forsøg på at finde Charlies ejer kontaktede Kirsten Rasmussen Dyrenes Beskyttelse, som gav Charlie et grønt halsbånd på med besked om, at en eventuel ejer skulle henvende sig.

Intet skete.

»Jeg synes, det begyndte at blive koldt, vi kunne ikke rigtig lide det, for det var jo synd for den,« siger Kirsten Rasmussen.

Derfor tog en af Banjo's stamkunder Charlie med til Fyns Dyreinternat, som kort efter kunne ringe Hans Gad Johannsen op med den glædelige nyhed om Charlies genopstandelse.

»Det er et sandt juleeventyr. Det er det bedste, når vi kan få lov til at ringe en ejer op - særligt når det er en kat, der har været væk i fire måneder. Det er det, der gør det værd at gå på arbejde,« siger Charlotte Brix Lundgren, der er souschef i Fyns Dyreinternat.

Charlie blev indleveret til Fyns Internat 3. december, efter ejeren af grillen Banjo's ad flere måneder havde forsøgt at finde frem til ejeren på Facebook. Dagen efter - 4. december - blev han genforenet med sin glade ejer. Foto: Fyns Dyreinternat Vis mere Charlie blev indleveret til Fyns Internat 3. december, efter ejeren af grillen Banjo's ad flere måneder havde forsøgt at finde frem til ejeren på Facebook. Dagen efter - 4. december - blev han genforenet med sin glade ejer. Foto: Fyns Dyreinternat

Via chippen kunne de se, at katten mindst var 12 år gammel, og den gamle kat var både lidt tynd, usoigneret og havde dårlige tænder. Men ikke desto mindre blev han taget imod med åbne arme af sin ejer.

»Han var helt forvirret, for den her kat havde været væk i mere end fire måneder, og han var på vej til julefrokost,« siger Charlotte Brix Lundgren.

Dagen efter blev Charlie hentet, og nu er han kommet hjem til Sanderum, hvor han ifølge Hans Gad Johannsen bruger det meste af sin tid på at spise og sove. Angiveligt fordi de seneste måneder har taget hårdt på den aldrende kat.

Spørgsmålet er, hvordan katten er kommet helt fra Sanderum til Skibhuskvarteret.

»Jeg gad godt vide, hvordan han er havnet der. Men det finder vi sikkert aldrig ud af,« siger Hans Gad Johansen.

Det spørgsmål vil Kirsten Rasmussen fra Banjo's også gerne have svar på. Men hun er først og fremmest glad for, at Charlie er kommet hjem igen.

»Det er sgu da skønt. Men det er stadigvæk en gåde, hvordan den har gået så langt,« siger Kirsten Rasmussen.