En sjælden guldmedalje til en nordjysk byfoged var vurderet til 50.000, men blev solgt for 440.000 kroner.

En sjælden guldmedalje fra 1771 var vurderet til 50.000 kroner, men blev tirsdag solgt for otte gange så meget, 440.000 kroner.

Det oplyser Brun Rasmussen Kunstauktioner i en pressemeddelelse.

Medaljen, der i 1799 blev uddelt "for ædel dåd", blev købt af en norsk samler.

- Det sjove er, at guldmedaljen har været i samme families eje, lige siden den blev uddelt i 1799.

- I 220 år har familien således værnet om den, og derfor fremstår medaljen i så flot kvalitet.

- Hvis de havde givet den fra sig, var den med stor sandsynlighed blevet smeltet om på grund af guldets værdi, siger Michael Fornitz, chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, i en pressemeddelelse.

En numismatiker er en forsker inden for fagområdet numismatik, hvor man beskæftiger sig med mønternes historie.

Medaljen blev i 1799 uddelt til Rasmus Bondesen Brorson, der var byfoged i Sæby og kancellisekretær og senere æresborger i Aalborg.

Kongen gav ham medaljen som tak for, at Brorson byggede et bolværk ved havnen for egen regning.

Herved "reddede han byen, havnen og egnen", som det ifølge Brun Rasmussen Kunstauktioner fremgår af en meddelelse.

Medaljen blev givet til i alt 46 forskellige danskere og udlændinge, der gjorde noget godt for Danmark.

Den har repræsenteret en anselig værdi, og det er formentlig årsagen til, at de fleste af medaljerne er blevet smeltet om gennem tiden.

/ritzau/