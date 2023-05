BANKO!

Det er et ord, som mange danskere har råbt igennem deres liv. Men det kan ende med at være fortid snart, skriver DR.

I hvert fald, hvis det står til Spillemyndigheden i Danmark. De har nemlig politianmeldt 38 af landets bankoklubber, som et led i deres stramning af loven. Bankoklubberne anklages for at bryde loven og arrangere ulovligt spil.

De ulovlige spil er hverken hanekamp eller arrangeret pokerspil, men blandt andet fordi, at der simpelthen bliver spillet mere banko end loven tillader.

Danske bankoforeninger er registreret som almennyttige foreninger, da man donerer al overskud til lokale fodboldklubber, bowlingforeninger eller hospitalsafdelinger. Det er derfor donationerne til de lokale, der gør, at bankoklubber mener, de er almennyttige foreninger. Det giver dem lov til at holde almennyttige lotterier.

Men ifølge Spillemyndigheden, så går den ikke. For der bliver nemlig lavet meget mere i hallen end bankospil, så Spillemyndigheden mener, at de minder mere om en spilvirksomhed end en almennyttig forening. Og Danske Spil har monopol på at drive spilvirksomhed i Danmark.

Et af de politianmeldte steder er Aarhus Omegns Bankocenter, som har adresse i Viby.

Bankocenteret skal ifølge DR have fået en politianmeldelse og et oplæg til en bøde på 663.588 kroner. Men senere hen er oplægget ifølge bankocentret blevet justeret om til en bøde på 15.000 kroner og et krav om konfiskation af over fem millioner kroner.

Og det kan bankocenteret ikke betale.

Hvis bankoklubben taber i retten er Tove Lilmoes, der er bestyrelsesmedlem i bankocenteret, meget nervøs for konsekvenserne:

»Det vil betyde, at vi kan blive nødt til at lukke ned. Det vil jo være en katastrofe for rigtig mange mennesker, der måske kun har deres netværk herude. Jeg kan næsten ikke overskue konsekvenserne af det, hvis det sker,« siger hun.