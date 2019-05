Politiken kalder seriens sidste afsnit for "et feset farvel", mens BT mener det "redder æren på målstregen".

I otte sæsoner har fans over hele verden overvejet, hvem der ville ende med at bestige den berømte jerntrone.

Natten til mandag dansk tid kulminerede spekulationerne, da sidste afsnit af serien Game of Thrones blev vist på streamingtjenesten HBO.

Har du endnu ikke set seriens sidste afsnit, skal du være opmærksom på, at der i denne artikel forekommer informationer om, hvad er sker i afsnittet.

Politiken giver seriens sidste afsnit tre hjerter, BT kvitterer med fire stjerner, mens Jyllands-Posten runder op til fem små stjerner. Alle tre aviser arbejder med en skala, hvor de maksimalt kan belønne med seks hjerter eller stjerner.

- Alene fordi den er tro mod vejen derhen, fordi man undgår de lette løsninger, og fordi den indeholder godt skuespil, god dialog, et vildt dramatisk højdepunkt og en fin frisering i retning af en ny tid, lyder det fra Jyllands-Postens Jacob Wendt Jensen, når han begrunder sine fire stjerner.

Politikens anmelder kalder afslutningen for "et godt kompromis", men savner "et sidste grænseoverskridende svirp med halen":

- Når nu man havde muligheden, kunne man godt have smækket lidt hårdere med døren. Et fesent farvel til en ellers forrygende fest. Lidt øv, skriver avisens TV-redaktør, Henrik Palle.

Fie West Madsen, der er anmelder hos BT, hæfter sig ved, at ottende sæson har været skuffende i forhold til successeriens ellers så høje niveau.

Alligevel finder hun lyspunkter i finaleafsnittet, som hun mener bevarer seriens ære:

- På næsten poetisk vis, slutter vi lidt, hvor det hele startede. For at bevare freden med Daenerys' tidligere hær bliver Jon Snow sendt til Muren, hvor han igen skal tjene under Night's Watch. I et ægte fan-øjeblik bliver han forenet med både Thormund og Ghost, og der er ikke et øje tørt.

Anmelderne forholder sig også til serien som helhed. Her er de enige om, at serien, trods en skuffende sidste sæson, tryllebandt verden og satte nye standarder.

- Game of Thrones har sat sig et gigantisk fodspir i populærkulturens bløde skovbund, der efterlader et så dybt hul, at det vil tage adskillelige uger og måneder for millionvis af fans at kæmpe sig op af det igen, skriver Jyllands-Postens anmelder.

Han bakkes op af BT's, der betragter serien som et "mesterværk".

/ritzau/