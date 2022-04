Kunstneren Jens Galschiøt, der har værksted i Odense, har det seneste år trukket en del overskrifter i danske medier.

Med sin skulptur Skamstøtten, der i begyndelsen af året efter en del røre blev pillet ned i Hong Kong, har han i den grad gjort opmærksom på sit arbejde og ikke mindst sit politiske ståsted.

Også i forbindelse med krigen i Ukraine er Skamstøtten blevet brugt i både Danmark og Ungarn til at markere Galschiøts protester mod krigen.

Men det er altså ikke kun i Danmark, at den odenseanske kunstner tiltrækker sig opmærksomhed.

Senest har nemlig det internationale nyhedsmedie Business Insider skrevet et stort portræt af den odenseanske kunstner og af hans skamstøtte, som mediet kalder for »den mest eftertragtede skulptur i verden.«

Kunstneren er nemlig blevet oversvømmet af anmodninger om kopier af sin skamstøtte. Han er faktisk blevet så overvældet af e-mails og telefonopkald, at det er umuligt at følge med, skriver mediet.

Hele hypen omkring skulpturen stammer til dels fra oktober sidste år.

Her beordrede Hong Kong Universitet nemlig, at kunstnerens skamstøtte, der ellers i mange år havde haft plads på skolen, skulle fjernes. Simpelthen for at fjerne enhver offentlig mindehøjtidelighed for den massakre, der fandt sted på Den Himmelske Plads i Beijing i 1989, og som skamstøtten er et symbol på.

For da skulpturen blev fjernet, gav det en enorm omtale.

Skamstøtten blev diskuteret blandt andet i aviserne The Washington Post og i The New York Times. Og Galschiøt opgav sin ophavsret over skulpturen, så den kunne printes på 3D-printere og sælges i massevis.

Og alt det har altså nu gjort, at den odenseanske kunstner er kommet i internationalt søgelys senest med den store portrætartikel i Insider.

Business Inside har ifølge Bloomberg 76 millioner unikke brugere om måneden. Det er med andre ord et medie, som bliver læst af en del mennesker.