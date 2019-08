Liam Gallagher optrådte i 2000 på Smukfest med Oasis, der blev opløst i 2009. Nu kommer rockstjernen igen.

I løbet af 1990'erne lagde britiske Oasis verden ned med deres britpop og megahits som "Wonderwall" og "Don't Look Back in Anger", der gjorde frontfigurerne og brødreparret Liam og Noel Gallagher til rockstjerner.

Lørdag kommer 46-årige Liam Gallagher uden sin bror, når Smukfest får besøg af rocksangeren. Han indtager festivalen for første gang som soloartist i tiåret for Oasis' opløsning.

I 2000 optrådte Liam på Smukfest med sin bror, Noel Gallagher, da alt stadig var fryd og gammen i bandet Oasis.

I 2009 var det slut, og de interne stridigheder havde splittet de to brødre, der havde det svært sammen og ikke er på talefod længere.

- Han er den vredeste mand, du nogensinde vil møde. Han er som en mand med en gaffel i en verden fuld af suppe, sagde Noel Gallagher om sin bror i 2009.

En genrejsning af Oasis virker i dag tæt på umulig ifølge Liam Gallagher.

I 2017 fortalte han blandt andet til mediet NME, at der er utroligt mange ting, han hellere vil end at optræde med Noel Gallagher i Oasis igen.

- Han lever ovre i en anden verden, hvis I ved, hvad jeg mener, og der er ingen plads til Oasis i den verden, så vidt jeg ved.

- Jeg vil fucking hellere arbejde på McDonalds eller blive ramt af en lastbil med 100 kilometer i timen, end at få mit band ind i hans verden, sagde Liam Gallagher.

På trods af kontroverserne med Oasis plejer Liam Gallagher at spille nogle af bandets allerstørste hits. Publikum kan altså stadig se frem til at høre "Wonderwall" og "Roll With It" fra 1995.

Ud over de utallige rockhits vil han muligvis også give publikum lidt af det, som nogle vil kalde spydig retorik.

På det sociale medie Twitter har Liam Gallagher fået ry for at spytte utallige excentriske bemærkninger ud næsten hver dag.

Han var eksempelvis hurtig på tasterne, da det så ud til, at Boris Johnson ville overtage premierministerposten fra Theresa May i det konservative parti.

- Mit navn er Liam Gallagher, jeg har fire smukke børn, jeg har væltet mig i stoffer, igennem årene har jeg haft mange hitnumre, send mig nu nøglerne til 10 Downing Street, og jeg vil fikse den her bunke af lort. Hvorfor mig? Hvorfor ikke?, skrev han.

Liam Gallagher har et album på vej. Det står til at udkomme i september 2019. Sangerens seneste album, "As You Were", er fra 2017.

Smukfests talsmand ser frem til koncerten, som han tror, vil trække et stort publikum.

- Liam er jo et ikon og har optrådt her før som en del af Oasis. Det var en fantastisk koncert dengang, og vi har store forventninger til, at han kommer og fyrer den godt af, siger Poul Martin Bonde.

Liam Gallagher optræder lørdag klokken 17.45.

