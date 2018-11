Rock og satire mødes, når Tenacious D næste sommer giver koncert på dansk jord.

Der er garanti for djævletegn, guitarsoli og overgearet humor, når makkerparret Jack Black og Kyle Gass - også kendt som Tenacious D - næste sommer giver koncert i Danmark.

Det sker 4. juni 2019 i Royal Arena, oplyser koncertarrangøren Beatbox Entertainment.

Duoen er kendt for at blande komedie og musik i en satirisk hyldest til den hårde rock og dens mange klichéer.

Senest Tenacious D besøgte Danmark var på Roskilde Festival i 2016.

Her gav et delt dansk anmelderkorps duoen alt fra to til fem stjerner.

En begejstret Gaffa-anmelder kaldte koncerten en "lektion i rockmusikkens fornemste dyder".

Ekstra Bladet skrev på den anden side, at der var tale om en "tragikomisk" forestilling og en "plat selvparodi".

Tenacious D har for nylig udgivet sit første album i seks år ved navn "Post-Apocalypto".

Her spiller den tidligere Nirvana-trommeslager og nuværende Foo Fighters-frontmand Dave Grohl trommer.

Bandets ene halvdel Jack Black er i forvejen kendt som komedieskuespiller.

Duoen har blandt andet hittet med singlerne "Fuck Her Gently" og "Tribute", som blev voldsomt populære på YouTube.

Tenacious D pladedebuterede tilbage i 2001, og spillede første gang i Danmark i Tap 1 i 2013.

Billetter til koncerten kan købes fra fredag 7. december klokken 10.00.

