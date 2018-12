Mandag aften, når klokken slår tolv, vil det være formentlig være med reglen end undtagelsen, at champagnen vil poppe rundt i stuerne landet over.

Hvad de færreste måske ved er, at den mousserende vin bidrager mere til statskassen, end hvis du køber en normal vin.

Champagne og andre mousserende vine såsom cava har nemlig en tillægsafgift, hvis de har et overtryk på mindst tre bar ved 20 grader. Tillægsafgiften lyder på 3,35 kr. pr. liter mousserende vin eller frugtvin.

I Vin & Spiritus Organisationen i Danmark er man uforstående over for afgiften og mener, at man forskelsbehandler de forskellige vine med eller uden bobler. Det skriver Finans.

»Her arbejder vi med en afgift, der går ind under kategorien gakkede afgifter. Det er en af de afgifter, som ikke giver mening, og som er en byrde i forhold til erhvervslivet,« siger Nikolai Klausen, sekretariatschef i Vin & Spiritus Organisationen i Danmark, til Finans.

Ifølge Nikolai Klausen giver det ikke mening at gøre forskel på vine. Derfor har organisationen i tre år forsøgt at få regeringen til at afskaffe afgiften.

I finansloven for 2019 har regeringen og Dansk Folkeparti sænket en række afgifter på vin og øl. Afgiften på øl sænkes med 70 mio. kr. næste år, mens afgiften på vin sænkes med 25 mio. kr. med det formål at mindske grænsehandlen.

Regeringen har dog ikke rørt ved den omdiskuterede tillægsafgift på mousserende vin.