Turen tager mindre end et kvarter. Alligevel betalte præst og forfatter Kristian Ditlev Jensen i sommer 200,50 kroner for en tur med toget fra København H til Københavns Lufthavn i Kastrup.

Da han fandt årsagen til den opsigtsvækkende pris, blev han slet og ret målløs.

»Jeg tænkte, at det måtte være en fejl,« siger han og giver sit kritiske bidrag til historien om det udskældte rejsekort.

Den prisvindende forfatter er bosiddende i Skagen og har et rejsekort til første klasse, så han kan tage kaffe og aviser, når han rejser til hovedstaden.

Kristian Ditlev Jensen er ikke imponeret over Rejsekortet. Arkivfoto Foto: Claus Fisker

Han skulle dog aldrig have brugt sit rejsekort DSB 1 til togturen til lufthavnen.

For en rejse trukket fra denne type rejsekort koster 180 kroner i tillæg til den almindelige pris – uanset rejselængde.

»Det giver jo procentmæssigt en fantastisk stor prisforskel på korte og lange rejser,« konstaterer han.

Forfatteren kendte ganske enkelt ikke til det faste beløb på 180 kroner.

Rejsekort til første klasse medfører en fast tillægspris på 180 kroner uanset rejselængde. Arkivfoto Foto: Henning Bagger

For normalt er rejsekort den billigste løsning, men det gælder ikke for rejsekort til DSB 1.

Eksempelvis koster det blot 40 kroner i tillæg at køre DSB 1 i regionaltog, uanset hvor langt man rejser, hvis billetten købes som tillæg til en enkeltbillet.

Hvis samme tur afregnes fra et rejsekort til DSB 1, koster tillægget mere end fire gange så meget.

»Det er jo skandaløst for at sige det ligeud. Pointen med rejsekortet er vel, at det skal være lettere og billigere,« siger forfatteren, der vandt Weekendavisens litteraturpris for selvbiografien 'Det bliver sagt'.

Udskældt rejsekort Rejsekortet har haft en hård fødsel og har ofte været genstand for kritik. Herunder kan du læse nogle eksempler: I 2015 udtalte statsrevisorerne skarp kritik af Rejsekortet, der har kostet to milliarder at udvikle. Rejsekortet var seks år forsinket. Det har betydet, at rej­sekortet er langt mindre udbredt end forudsat, lød kritikken. Trafikselskaberne bag Rejsekortet fik også kritik af statsrevisorerne for ikke at have løst brugernes problemer med glemt check-ud ordentligt. Også taksterne på rejsekortet har været svære for kunderne at forstå, og det førte i 2017 til en takstændring for hele Sjælland. I 2018 er der sket en lignende takstændring vest for Storebælt. Rejsekortet har også fået kritik for at udløbe efter bare fem år, hvilket medfører, at brugerne skal betale endnu en gang for et nyt kort.

Kristian Ditlev Jensen stødte igen på et problem med sit rejsekort, da han skulle fra Skagen til Aalborg.

Mens turen til Aalborg kostede ham 70,80 kroner, kostede den modsatte tur over 250 kroner.

Det skyldes, at rejsekortet godt ved, at forfatteren ikke kunne køre på første klasse fra Skagen. For den mulighed findes ikke.

Omvendt er det muligt at køre på første klasse fra Aalborg, hvis man vel at mærke skal sydpå. Så selvom forfatteren skulle mod nord, blev han alligevel trukket for et beløb svarende til at have kørt på DSB 1.

Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Produkt, ærgrer sig over, at der efter fire års forbud stadig er røg og skod på stationerne. Pressefoto Vis mere Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Produkt, ærgrer sig over, at der efter fire års forbud stadig er røg og skod på stationerne. Pressefoto

Underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen siger følgende om den manglende prislogik for rejsekortet til DSB 1.

»Vi har valgt at sige, hvis man skal kunne rejse på DSB 1 med alle tog, så har vi et tillæg på 180 kroner. Det giver adgang til lounges og forplejning, og der er pladsgaranti.«

Han forklarer følgende om problemet med check-in i Aalborg:

»Rejsekortet ved ikke, hvilken rejse du har tænkt at foretage dig. Grundlæggende er systemet ikke designet til på forhånd at finde ud af, hvilken togtype (der er afgørende for, om der findes første klasse) du rejser med.«

»Vi har ikke en god teknisk løsning på problemet, og derfor er vores løsning lige nu at fortælle om det, udvise konduite og forbedre prisvisningen i vores app og på rejseplanen, så det er nemt for kunderne at vælge billigste billet.«

Han forstår godt Kristian Ditlev Jensens kritik af rejsekortet til DSB 1, men understreger, at der er tale om et nicheprodukt. Under 400 privatpersoner bruger løsningen.

»Jeg kan godt forstå, at Kristian Ditlev Jensen synes, han har haft en dårlig oplevelse i den konkrete sag.«

»Han og andre kunder, der har haft samme problem, kan få refunderet beløbet ved at henvende sig til Rejsekorts kundeservice.«