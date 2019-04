Vordingborg ligger som bekendt på Sydsjælland og ikke på Mols. Men det er ellers en vaskeægte molbohistorie, de flittige borgere i Vordingborg længe har været en del af.

Uden at vide det.

Siden efteråret har et nyt affaldssorteringssystem været i brug i kommunen, hvor man til gavn for miljøet sorterer sit affald og lægger det i to rum - et til organisk og et andet til resten.

Men når renovationsbilen er kommet forbi, har skraldefolkene i en lang række tilfælde blandet det hele sammen i én pærevælling, så miljøet ikke har fået nogen som helst gavn af borgernes flid.

Det er TV Øst, som med skjult kamera tre givne dage over den seneste måned har dokumenteret, at ud af 44 tømninger af skraldespande er de 28 blevet hældt direkte ned i samme rum på skraldebilen. På trods af at bilerne er indrettet med separate rum til de to affaldstyper.

»Så kan vi jo lige så godt lade være med at sortere det. Det er spild af vores tid,« siger en af byens borgere, Jan Leif Pedersen, til mediet.

Vordingborg Kommune har hyret renovationsselskabet Urbaser til opgaven.

Og firmaet vil meget snart høre nærmere fra udbyderen, understreger Rolf Hoelgaard, som er byg-, land- og miljøchef i Vordingborg Kommune:

»Den trafik skal ikke forekomme. Den skal stoppes. Og den vil blive stoppet. Det kan jeg sige med stor sikkerhed,« siger han.

Overfor TV Øst lægger ledelsen i Urbaser sig fladt ned.

Og varsler sanktioner over for de pågældende, der har »snydt på vægten«. Driftschef Jens Buch Stær siger:

»Vi beklager det, der er sket. Både over for kommunen og over for borgerne. Det er fuldstændig uacceptabelt, og det kommer til at få konsekvenser for medarbejderne,« siger han.