Ud over røde bagdele var der også røde ører at spore i Cirkus Trapez fredag aften i Randers.

Holdet, der skulle have malet teltstængerne under dugen, havde taget fejl og var i stedet – få timer før gæsterne ankom – kommet til at male bænkene.

Misforståelsen resulterede i, at flere gæster efter forestillingen rejste sig med bavianlignende bagdele.

Tre af dem var Stina Jørgensen fra Randers, hendes søn og kæreste.

Foto: Stina Jørgensen Vis mere Foto: Stina Jørgensen

Stina Jørgensen ønsker ikke kommentere sagen, men skriver søndag i en besked til B.T., at de lørdag morgen afleverede det 'beskidte' tøj til cirkusset, som ville forsøge at få det renset.

'Jeg har ikke hørt noget fra dem endnu. Men jeg håber at høre fra dem i dag, inden de tager videre til næste by,' skriver Stina Jørgensen.

B.T. talte lørdag med direktøren i Cirkus Trapez, Isabella Enoch, som medgav, at der var sket en fejl, og at nogle af gæsterne havde fået maling på tøjet.

»Jeg tror, at man kunne se malingen på 15 af gæsterne. Men det var altså kun på to af dem, hvor det virkelig var tydeligt,« siger hun.

Over for B.T. fortæller cirkusdirektøren, hvordan hun – for at forsøde de sure miner blandt publikum – hurtigt tilbød fuld erstatning eller gratis tøjrens.

'Udnyttede' situationen

Men rygterne om den 'rundhåndede' gestus løb som en pisket cirkushest gennem manegen, og inden Isabella vidste af det, havde en længere erstatningskø samlet sig.

»Jeg mistænker lidt, at nogen udnyttede det,« lyder det fra Isabella Enoch.

I hvert fald kunne hun ikke se megen maling på nogle af de gevandter, folk stimlede op med.

Foto: Stina Jørgensen Vis mere Foto: Stina Jørgensen

Især var der en ældre dame, fortæller Isabella Enoch, der kom med et par 'moderne jeans' med huller på knæene.

Hun mente, at de var ødelagt, og krævede erstatning.

»Jeg kunne ikke se malingen, men tilbød selvfølgelig at erstatte dem. Men da jeg sagde, at jeg ville beholde dem, når jeg nu havde betalt fuld pris for dem, ville hun ikke af med dem. Det virkede lidt mærkeligt, synes jeg.«

Indtil videre har fejlmalingen stået cirkusdirektøren i 690 kr. for en blomstret kjole, der i hendes optik lignede noget til maks 150 i kr. i H&M – og et par shorts, som ejeren mente havde kostet 1.500 kr.

1.500 kr. for et par shorts? Det lyder som et par flotte shorts?

»Det var det, han sagde. Jeg kan ikke sige, hvad de har kostet. Men jeg ville i hvert fald ikke gå med dem,« konstaterer cirkusdirektøren tørt.

Hun endte med at overføre 500 kr. til manden.

Trommer stjålet

En ulykke kommer sjældent alene, siger man.

Isabella Enoch og 12-årige Nynne, der 'spiller' Yakari i Cirkus Trapez' forestilling. Yakari handler om den lille tegneserie-indianer, der sammen med hesten ‘Lille Torden’ tager på spændende og farefulde eventyr i naturen. Vis mere Isabella Enoch og 12-årige Nynne, der 'spiller' Yakari i Cirkus Trapez' forestilling. Yakari handler om den lille tegneserie-indianer, der sammen med hesten ‘Lille Torden’ tager på spændende og farefulde eventyr i naturen.

Og da Isabella og co. lørdag morgen trådte ind i manegen, var det ubehageligt syn, der ventede dem.

»Flere steder lå der tomme Bacardi Breezer-flasker, og vores tre indianertrommer, som vi bruger i forestillingen, er blevet stjålet.«

»Det kan være de røde bukser, der er sure og nu hævner sig,« siger Isabella Enoch og griner, selvom hun hurtigt understreger, at der bestemt ikke er noget at grine ad.

»Nej, det er forfærdeligt, at vi ikke har de trommer. Det er livsvigtige for forestillingen, og vi skal bruge dem i aften.«