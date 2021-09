Hvis man tager på besøg i Aalborg Zoo og bevæger sig ned for at se parkens tre rensdyr, kan man blive mødt af et opsigtsvækkende – og måske for nogle – voldsomt syn.

Sagen er nemlig den, at det er blevet den tid på året, hvor rensdyrene taber deres gevir.

Det gør rensdyrene hver vinter, men ikke desto mindre er det et fænomen, der formentlig vil få de fleste til at spærre øjnene på.

Processen indebærer nemlig en del blod og tilhørende hud, der river sig løs og dingler i luften, hvilket får rensdyrene til at 'feje'. Det oplyser Aalborg Zoo på sin Facebookside.

'Feje'processen gør ikke ondt på dyrerne, slår Aalborg Zoo fast. Foto: Aalborg Zoo Vis mere 'Feje'processen gør ikke ondt på dyrerne, slår Aalborg Zoo fast. Foto: Aalborg Zoo

'Selvom det ser blodigt ud, gør det ikke ondt på dyrene. Rensdyrene taber deres gevir hver vinter, og om foråret vokser et nyt og større gevir ud', skriver Aalborg Zoo på deres Facebook.

Over for B.T. forklarer Helle Justesen, kommunikationsansvarlig i Aalborg Zoo, at flere besøgende har kigget lidt ekstra i disse dage.

»Det er jo en årlig, tilbagevendende begivenhed, men mange af gæsterne undrer sig. Især hvis vi ikke fortæller, hvad der sker,« siger hun.

»Det kan godt se voldsomt ud, og så er det vores opgave at fortælle, at der er tale om en helt naturligvis proces.«

Om processen forklarer dyrepasserne følgende om 'feje'-processen:

'Det nye gevir er dækket af en blød, pelset hud kaldet bast, der sørger for blodtilførsel til geviret, mens det gror. Når geviret er færdigvokset løsnes basten, og det kan give kløe og irritation. Rensdyrene står derfor og mosler og gnubber deres gevir mod grantræernes grene for at feje basten af'.

Udover videoen på Facebook har Aalborg Zoo også sat skilte op ved indhegningen, der fortæller om det, rensdyrene gennemgår i øjeblikket.

Hvis du vil nå at se rensdyrene feje, er der ikke voldsomt meget tid at løbe på.

Lige netop denne proces varer nemlig 'ganske kort tid', forklarer Helle Justesen. Aalborg Zoo har dog tre rensdyr, og da de ikke er synkrone, lader man sig endnu vente på de to sidste.