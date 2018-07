Roskilde Festivals opsøgende sociale team blev tilkaldt fredag, da bekymrede festivalgæster havde set et lille barn gå rundt på festivalen alene. Faderen til barnet var set alkoholpåvirket.

I politiets døgnrapport for fredagen og natten til lørdag beskrives episoden, som politiet fik en melding om klokken 08.05 fredag morgen.

I døgnrapporten kan man læse, at den tre-årige drengs far, en 47-årig mand fra Jylland, formentlig var påvirket af alkohol.

Det opsøgende sociale team på festivalen fik kontakt til både barn og faderen. Og de fik overbevist faderen om, at det var bedst for alle parter, at barnet kunne blive afhentet af familie.

'Teamet og politiet fik overbevist faren om, at det nok var bedst for drengen, at han fik et andet opholdssted end på festivalen. Kontakt til drengens familie blev etableret, hvorefter han ville blive afhentet snarest,' lyder det i døgnrapporten.

Drengen bragt i rolige omgivelser

Mens den lille dreng ventede på familien skulle komme og hente ham, tog det opsøgende team sig af ham, lyder det i døgnrapporten.

'I ventetiden var drengen anbragt i trygge omgivelser hos festivalen, og politiet afsluttede sagen med at skrive en socialrapport, der senere bliver overgivet til de sociale myndigheder i familiens hjemkommune i Jylland.'

Med andre ord bliver det nu til en sag for de sociale myndigheder i den kommune, faderen og drengen kommer fra.

Politiet oplyser desuden, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen.