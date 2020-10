Efterårsferie og et Halloween-tema fik torsdag mange mennesker til at besøge forlystelsesparken Tivoli. For mange, mener nogle.

Flere gæster gav efterfølgende udtryk for, at pladsen blev for trang, og dermed var det ifølge dem umuligt at holde den nødvendige afstand.

En af dem er Mette Skyttegaard-Nielsen.

»Der var alt for mange mennesker, og det gjorde mig meget utryg derinde. Det var både på gangarealer og ved forlystelser,« siger hun til B.T.

Ifølge hende var det svært at skulle sige til folk, at de skulle holde afstand ved lange køer til forlystelserne i København.

»Nogle gange var folk helt oppe i nakken på én. Når man står i kø, så snor den sig, og de afstandsmarkører, der var på jorden, blev slet ikke overholdt.«

De oplevelser gjorde, at Mette Skyttegaard-Nielsen og familien tog tidligt hjem fra forlystelsesparken.

Hun var ikke ikke den eneste, der var bekymret under besøget. På Tivolis Facebook-side meldte flere brugere klart ud, at de ikke havde en god oplevelse med afstandskravene den dag.

»I går var der propfyldt med mennesker og umuligt at holde afstand. Vi blev meget overrasket over Tivolis totale ligegyldighed om overholdelse af afstand og deres gæsters ve og vel. Hvordan kan I lukke SÅ mange mennesker ind. Vi stod som sild i en tønde,« lød det fra en gæst torsdag.

Tivoli har traditionen tro Halloween-tema i efterårsferien, hvor mange torsdag valgte at tage et smut til forlystelsesparken. Foto: Tivoli Vis mere Tivoli har traditionen tro Halloween-tema i efterårsferien, hvor mange torsdag valgte at tage et smut til forlystelsesparken. Foto: Tivoli

Den samme oplevelse delte en tredje gæst:

»Uha-da. Følte mig da bestemt helt til grin i tætpakket Tivoli her til aften. Måtte forlade stedet igen, da der var al for lang kø, både på app og i de fysiske køer. Totalt spild af penge og en rigtig dårlig oplevelse. Alt for mange lukket ind,« skriver gæsten på Facebook-siden.

Tivolis pressechef, Torben Plank, forsikrer dog over for B.T., at alle myndighedernes restriktioner og anbefalinger bliver overholdt.

Han pointerer, at gæsterne først og fremmest er udenfor, og at de i Tivoli ikke har været i nærheden af det maksimale antal besøgende, som de må have på én gang.

»Der var mange gæster torsdag, men der må være 20.000 gæster i Tivoli på samme tid, og det var vi ikke. Vi havde dog lidt udfordringer,« siger Torben Plank.

Udfordringerne kom, da der var lange kødannelser ved de mest populære forlystelser. Derfor måtte de lukke ned for dem i en periode.

Også sidst på eftermiddagen opstod et problem, da mange gæster forlod og kom ind parken på samme tid. Det fik personalet til at åbne en ekstra indgang, og problemet gik derefter i sig selv ifølge Torben Plank.

Han understreger dog, at personalet i Tivoli gør alt, hvad de kan, for at forsikre, at den nødvendige afstand bliver holdt i løbet af dagen. Desuden roser han gæsterne og mener selv, de har ‘det sorte bælte i at holde afstand.’

»Politiet er også jævnligt på besøg i parken, og det var de også i går. De havde ikke nogle alvorlige anmærkninger at berette om,« fortæller han.

Torben Plank ved selvfølgelig godt, at man ind imellem kan komme til at stå lidt for tæt, men at personalet i disse situationer høfligt fortæller gæsterne, at de skal huske at holde afstand.

»De fleste gør det jo ikke med vilje. Det er jo menneskeligt at være uopmærksomme en gang imellem, men vi gør vores ypperste for at det skal være en tryg oplevelse i Tivoli.« siger han.