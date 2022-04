Det er ikke mange dage siden, at Odense Zoo måtte have deres højt elskede hantiger Boris under kniven.

En af gæsterne i den zoologiske have havde nemlig spottet noget, der lignede et sår på hantigerens bryst.

Og det sår skulle vise sig at være en tumor, der måtte opereres væk.

»Der sker af og til, at gæster henvender sig til os med noget, de har observeret. I 99 procent af tilfældene er det ting, vi allerede har opdaget og også har styr på, men i tilfældet med Boris var det faktisk ikke noget, vi havde set,« fortæller direktør ved Odense Zoo Bjarne Klausen til B.T.

»Derfor er vi også rigtig glade for, at folk henvender sig – også selvom det er ting, vi i forvejen er klar over. Vi kan jo ikke være overalt i haven hele tiden, og derfor er vi glade for, at gæsterne er med til at observere dyrene for os.«

Henvendelsen fra gæsten betød, at Odense Zoo allerede dagen efter var klar med narkose og dyrlæge.

Og så skar de simpelthen bare tumoren af.

»Såret heler godt op. Selvfølgelig fik han lige slikket såret op efter operationen, men det heler heldigvis stadig flot,« fortæller Bjarne Klausen.

Her ses den tumor, som Odense Zoo måtte operere væk fra hantigeren Boris. Foto: Odense Zoo. Vis mere Her ses den tumor, som Odense Zoo måtte operere væk fra hantigeren Boris. Foto: Odense Zoo.

Prøver af den nu afskårne tumor viste, at den heldigvis var godartet. Og det var til glæde for både personalet og gæsterne i Odense Zoo.

»Boris er jo blevet lidt et virtuelt vidunder, og rigtig mange gæster er blevet glade for ham. Han er også født hos os, så jeg er også sikker på, at han har en særlig plads i dyrepassernes hjerter,« siger direktøren og tilføjer:

»Men der skal heller ikke være tvivl om, at havde det været en ondartet tumor, så havde vi også grebet til handling og i sidste ende aflivet Boris, hvis det var det bedste for ham. Vi er nødt til at forholde os professionelle til vores dyr.«

Derfor fortæller direktøren også, at man i disse dage holder ekstra godt øje med hantigeren. Både for at sikre, at han heler korrekt, men også for at holde øje med, om han skulle gå hen og få det dårligt.