Mindst fire gange det seneste år har fly kollideret med gæs i luften omkring lufthavnen – og antallet af kollisioner er stigende.

Eksempelvis måtte et fyldt SAS-fly på vej til Chicago i oktober af sikkerhedshensyn vende om, kort efter det var lettet, da det havde ramt en flok gæs.

Professor i vildtøkologi ved Aarhus Universitet, Jesper Madsen, der i årevis beskæftiget sig med de hastigt voksende bestande af gæs, frygter, at et stigende antal bramgæs nær lufthavnen kan føre til en ulykke en dag.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Det er ikke utænkeligt, at det kommer til at ske, fordi antallet af gæs er steget så dramatisk, og bestanden altså er på en fortsat opadgående kurve. Og samtidig med at bestanden har taget til, så har gæssene også forskudt deres overvintringsområde op til københavnsområdet, siger professor Jesper Madsen til TV 2 Lorry.

Bramgæs er fredet i hele EU, og bestanden vokser derfor hastigt. På omkring 40 år er antallet vokset fra omkring 20.000 bramgæs til nu omkring halvanden million.

Fly kolliderer med fugle over hver anden dag i Københavns Lufthavn. Sidste år skete det 186 gange. De fleste gange er det småfugle, der ofte ikke gør den store skade, men antallet af de såkaldte birdstrikes med større fugle er i fremgang. Mellem 2009 og 2019 er det sket 23 gange. De ti forrige år skete det tre gange.

- Bramgåssen er jo en mellemstor fugl med en vægt omkring 2,5 kilo, og det er klart, at den kan gøre stor skade på flymotorer. Den kan ryge ind i cockpittet og ødelægge ganske meget, hvis den rammer de forkerte steder, siger professor i vildtøkologi ved Aarhus Universitet, Jesper Madsen til TV 2 Lorry.

- Og problemet med bramgæs er, at de flyver i tætte flokke på flere hundrede ad gangen, og de flyver så tæt på hinanden, at et fly ved et uheld altså godt kan komme til at ramme flere gæs på en gang, siger han.

Hos Københavns Lufthavn er man også bekymret over situationen:

- Vi er også bekymrede, for vi kan jo sagtens se, at der er flere fugle, som trækker forbi. Vi ligger jo lige i en helt normal trækrute for gæs, siger safety manager i Københavns Lufthavn, Dorte Nygaard, til TV 2 Lorry.

For at forhindre sammenstød er der døgnet rundt to fuglejægere på vagt i Københavns Lufthavn, der fra deres patruljebiler forsøger at holde især større fugle væk fra landingsbanerne.

Hidtil har det mest været landmænd, der har skudt gæs omkring lufthavnen, men fordi risikoen for ulykker vokser, så vil Københavns Lufthavn nu også selv til at sende deres fuglejægere uden for lufthavnens område for at regulere i bestanden. På trods af den europæiske fredning, så er det for at forhindre birdstrikes tilladt at skyde bramgæs i kommunerne tættest på lufthavnen, Tårnby og Dragør.

Men indsatsen mod gæs vil formentlig snart blive yderligere forstærket.

- Et af de næste initiativer, vi kommer til at kigge på, er, om vi kan forkorte perioden, hvor der ligger føde frit tilgængeligt på markerne. Det kræver selvfølgelig en dialog med vores naboer, og det er vi derfor ved at kigge på, siger Dorte Nygaard til TV 2 Lorry.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har myndighedsansvaret for flysikkerheden i Danmark. Men selvom der nu advares om, at en ulykke kan finde sted i Danmark, så afviser styrelsen at stille op til interview. Styrelsen skriver i stedet i en mail til TV 2 Lorry, at man har et særligt fokus på gæs.