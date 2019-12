Et nyt system gør det muligt for Gældsstyrelsen igen at kunne trække lønnen hos personer med offentlig gæld.

Med et nyt system kan Gældsstyrelsen igen trække personer med gæld til det offentlige i løn.

Indtil videre er omkring 150.000 personer med en samlet gæld på mere end en milliard kroner blevet varslet om, at styrelsen vil trække pengene i deres lønudbetalinger.

Det oplyser Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Den gæld, som Gældsstyrelsen skal inddrive, er allerede forsøgt opkrævet op til flere gange af den offentlige kreditor, som gælden er stiftet hos.

- Når gælden endnu ikke er blevet betalt, betyder det typisk, at personen eller virksomheden enten ikke kan eller ikke vil betale.

- Derfor er det helt afgørende, at Gældsstyrelsen med PSRM (det nye system, red.) igen har fået muligheden for at trække pengene direkte fra skyldnernes løn, hvis ikke de betaler deres gæld, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Gældsstyrelsen har i løbet af i år inddrevet mere end 500 millioner kroner i det nye gældsinddrivelsessystem.

Systemet erstatter det tidligere EFI-system, som blev skrottet i 2015 på grund af fejl. Blandt andet vurderede Kammeradvokaten, at systemet gennemførte ulovlige inddrivelser.

Problemerne med EFI, som it-selskabet KMD havde leveret, har været med til at øge danskernes gæld til det offentlige. Tidligere i år oplyste Skatteministeriet, at gælden havde rundet 116 milliarder kroner.

- En effektiv gældsinddrivelse er afgørende for, at danskerne igen kan få tillid til hele skatteforvaltningen.

- Og før vi kan nå derhen, kræver det, at den positive udvikling med den automatiske inddrivelse fortsætter.

- Det knokler Gældsstyrelsen for hver eneste dag, og der er ingen tvivl om, at med fremdriften i PSRM er vi på rette vej, siger Morten Bødskov.

Der er cirka 800 offentlige systemer, som registrerer gæld til det offentlige.

Foreløbig er knap 80 af dem koblet sammen med det nye system, så der kan laves en automatisk lønindeholdelse, som det hedder, når man trækker løn hos personer med gæld til det offentlige.

/ritzau/