Gældsstyrelsen kommer ikke længere til at bruge Nicolai Dyhr som kurator. Tidligere sager skal gennemgås.

Gældsstyrelsen har taget konsekvensen af TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", der handler om ulovligheder blandt advokater og erhvervsfolk med forbindelser til den kriminelle underverden.

Her fortæller den forhenværende Horten-advokat Nicolai Dyhr på skjult kamera, at han som kurator for et konkursbo er villig til at lukke øjnene for økonomisk kriminalitet med det formål at forhindre kreditorer i at få hele eller dele af deres tilgodehavende.

Ifølge TV 2 har styrelsen besluttet at fjerne den forhenværende Horten-advokat Nicolai Dyhr fra sit såkaldte advokatpanel.

Advokatpanelet er en liste af advokater, som kan få tildelt opgaven med at repræsentere det offentlige i konkursboer, hvor det offentlige har penge til gode.

Samtidig vil Gældsstyrelsen gennemgå nogle af de sager, hvor Nicolai Dyhr har været kurator, og hvor Skat har haft penge i klemme.

- Der er det nærliggende at starte med dem, hvor vi selv har været med til at indstille ham.

- Men generelt set dem, som han har været kurator på, skal vi kigge på, og så skal vi se, hvad det er for nogle konkursboer, og hvad er størrelsen på dem, siger Christoffer Pahle, der er kontorchef i Gældsstyrelsen.

/ritzau/