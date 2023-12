De største koncerter holdes i et aflukket område med entré ved Den Røde Plads og Superkilen på Nørrebro.

Efter fem års fravær vender gadefestivalen Distortion tilbage til Nørrebro i 2024.

Det gav Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune grønt lys til mandag aften, oplyser Distortion i en pressemeddelelse.

Efter corona har festivalen været centreret om Vesterbro, men nu vender festivalen tilbage til Nørrebro.

Der vil være små gadefest-scener med musik, dans og kunst på steder som Sankt Hans Torv, Dronning Louises Bro og langs Assistens Kirkegård.

Også Rantzausgade og Hans Tavsens Park skal som noget nyt lægge asfalt til festlighederne.

Området ved Den Røde Plads og Superkilen laves til et Distortion X-område, hvor de største kunstnere og musikscener samles i aflukkede zoner med entré.

Der er også et Distortion X-område på Rådhuspladsen.

- De nye musikzoner i Distortion X skaber luft til, at den gratis gadefest kan ånde.

- Vi glæder os til at vise, hvad Distortion på Nørrebro er nu. Københavns folkefest har genfundet sin oprindelige charmerende uforudsigelighed i roligere rammer, når vi vender hjem til Nørrebro torsdag den 30. maj 2024, udtaler stifter af Distortion Thomas Fleurquin i pressemeddelelsen.

Distortion blev første gang afholdt i 1998.

I slutningen af 2000'erne fik festivalen for alvor luft under vingerne, og foretagendet voksede og voksede.

Ifølge politiet deltog over 100.000 mennesker i 2015 om dagen i Distortion. Og med større publikumstilstrømning fulgte også flere problemer.

Thomas Fleurquin har tidligere forklaret i forbindelse med Distortions 25 årsjubilæum i år, at det blev uhåndterligt. Både logistisk og sikkerhedsmæssigt.

Stemningen var blevet for hård og for vild, sagde han i maj.

Efter at festivalen måtte holde to års coronapause, vendte den i 2022 tilbage med nye tiltag, som man siden har holdt fast i.

I stedet for gratis koncerter, der skabte de vilde gadefester, blev de store koncerter i stedet afholdt på store scener i de aflukkede betalingsområder, som kaldes Distortion X.

- Samlet set har vores strategi haft den effekt, at vi kun har modtaget fire støjklager i 2022.

- Det var den effekt, vi regnede med, at det ville have, og vi er overbeviste om, at strategien er den rigtige, og at vi skal fortsætte kursen, forklarede Fleurquin til mediet KøbenhavnLiv i december 2022.

I 2024 afholdes festivalen fra 29. maj til 2. juni.

Onsdag 29. maj er der Distortion X på Rådhuspladsen. Torsdag 30. maj er det på Den Røde Plads og Superkilen.

