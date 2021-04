Den københavnske gadefestival Distortion må for andet år i træk aflyse.

Aflysningen sker som følge af forsamlingsforbudet og den manglende mulighed for at tjekke coronapas. Det skriver Distortion selv i en pressemeddelelse.

»Brugsområderne på Nørrebro og Vesterbro er så store og forgrenede at det ikke er muligt at gøre brug af coronapas-løsningen, som kræver indhegning og adgangskontrol,« skriver de.

Festivalen skulle være fundet sted fra 2.–6. juni.

Thomas Fleurquin, festivalens stifter og direktør, er selvsagt en skuffet mand.

»Det føles uvirkeligt at skulle aflyse to år i træk. Vi er meget kede af det overfor publikum, artister og partnere. Vi kommer til at prøve at afholde alternative åbne begivenheder i byrummet i løbet af sommeren – men hvem ved, hvad det kan blive til.«

Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus, Jonas Bjørn Jensen ærgrer sig ligeledes, men bakker op om beslutningen.

»Det er selvfølgelig mega ærgerligt, og jeg er virkelig trist over, at Distortion igen må aflyse. Vi trænger virkelig til at komme ud og genopdage byen sammen. Men selvfølgelig er det fuldt forståeligt, situationen taget i betragtning, og jeg er glad for, at Distortion ikke tager nogen chancer i forhold til vores folkesundhed,« siger han i pressemeddelelsen.