Forsamlingsforbud og udfordring med coronapas aflyser Distortion-festival for andet år i træk.

Gadefestivalen Distortion bliver aflyst i 2021.

Årsagen er forsamlingsforbuddet, og at det bliver svært at tjekke, om folk har et gyldigt coronapas. Det oplyser Distortion i en pressemeddelelse.

Distortion plejer at løbe af stablen i København i starten af juni.

- Det føles uvirkeligt at skulle aflyse to år i træk, siger Distortions direktør, Thomas Fleurquin.

- Vi er meget kede af det overfor publikum, artister og partnere. Vi kommer til at prøve at afholde alternative åbne begivenheder i byrummet i løbet af sommeren men hvem ved, hvad det kan blive til, siger han i pressemeddelelsen.

Den næste udgave af Distortion er planlagt til starten juni 2022.

/ritzau/