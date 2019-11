For næsten tre år siden flyttede 22-årige Gabrielė Ptasinskaitė fra Litauen til Danmark. I dag har hun endnu ikke nogen danske bekendtskaber, hun vil beskrive som venner.

Men hun har derimod fået et netværk på over 3.000 mennesker på sociale medier.

Det hele begyndte, to uger efter hun var flyttet til Danmark med sin kæreste for at studere.

»Det var hårdt. Jeg fik vendt op og ned på min hverdag og skulle lære en anderledes kultur at kende,« fortæller hun.

Oven i det syntes hun, det var svært at finde nogen danskere, der havde lyst til at lære hende at kende.

»Nogle gange kan det føles, som om de ikke rigtig har lyst til at tale med os (internationale i Danmark, red.) eller bruge tid på at lære os at kende,« siger hun.

Så hun fandt en gruppe på Facebook for internationale studerende i Danmark.

'Jeg er lige flyttet til Aarhus fra Litauen og føler mig lidt ensom, har nogen lyst til at drikke en kaffe eller en øl?' skrev hun.

I løbet af aftenen fik hun over 200 henvendelser fra folk, der ligesom hun følte sig ensomme i byen.

Det kan lyde som et højt tal, men ser man på den nyligt udgivne rapport 'Expat Insider 2019', der beskriver en trivselsundersøgelse blandt omkring 20.000 mennesker, der bor i et andet land end deres hjemland, så giver det god mening.

Den viser nemlig, at Danmark indtager plads nummer 63 ud af de 64 lande, man har med i undersøgelsen, når det kommer til internationale borgeres glæde ved deres personlige liv. På sidstepladsen ligger Kuwait.

Hvis man spørger Gabrielė Ptasinskaitė, kan det sagtens skyldes ensomhed.

»Efter jeg fik så mange henvendelser på mit opslag, oprettede jeg gruppen 'Lonely Internationals in Aarhus' (Ensomme Internationale i Aarhus, red.), og den blev hurtigt en succes,« siger hun.

Det første år var de ofte flere end 50 mennesker, når de mødtes til en øl eller en kop kaffe. Nogle af dem havde boet i Danmark i mere end tre år og havde stadig ikke opbygget et netværk.

»Det er svært at blive venner med en dansk person, specielt når man er ung. De unge er meget lukkede og svære at tale med,« siger Gabrielė Ptasinskaitė og fortsætter:

»Nogle gange kan de godt virke nervøse for, om vi trænger ind i deres gruppe. Eller sådan kan det i hvert fald føles.«

Hun fortæller, at nogle danskere også har givet udtryk for, at hun i deres øjne er en unødvendig udgift.

»Jeg havde en sen aften en samtale med en ung dansk mand, der fortalte mig, at jeg tog hans penge og jobmuligheder,« siger hun.

Det gav hende ikke ligefrem mere mod på at få nogle danske venner.

Gruppen 'Lonely Internationals in Aarhus', der i dag har over 3000 medlemmer, har nu skiftet navn til 'Lovely Internationals in Aarhus'. Gabrielė Ptasinskaitė synes, det første navn lød lidt for negativt.

Selvom det blev mødt med en smule protest fra medlemmerne, der mente, at de var mere ensomme end dejlige, så har de fleste derinde nu accepteret det nye navn.

»Der kommer ikke lige så mange til møderne, som der gjorde i begyndelsen, da mange har formet vennegrupper via Facebook-gruppen, siden den blev oprettet,« siger hun.

Dog er den endnu ikke blevet unødvendig, mener hun.

»Der er stadig en stor efterspørgsel på nye relationer,« siger Gabrielė Ptasinskaitė og fortæller, at der næsten dagligt bliver foreslået kaffemøder eller lignende på Facebook-siden.