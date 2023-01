Lyt til artiklen

Et forsøg med gågadezone i Viborgs historiske Sct. Mathias Gade har spillet fallit.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Kommunen havde opsat såkaldte pullerter, der er stolper monteret i vejbanen, i den østlige ende af gaden. Formålet var at begrænse biltrafikken og i stedet forbedre forholdene for cyklister og gående.

Resultat blev dog det modsatte.

»Man havde regnet med, at cyklisterne ville køre uden for pullerterne, men det gør de ikke. Det betyder, at der nu er cyklister på den smalle passage, hvor der også er gående,« siger Torsten Nielsen (K), formand for teknisk udvalg, til Viborg Folkeblad.

Ole Capion, der er medlem af en borgergruppe i området i og omkring Sct. Mathias Gade, har til JP-Viborg kaldt pullerterne livsfarlige.

Kommune vil nu pille pullerterne ned og i stedet etablere stenbelægning på en del af strækningen.

Kommunen har i forbindelse med forsøget lavet trafiktællinger i gaden. Tællingen viser, at der i gennemsnittet på et døgn kører mellem 2.060 og 2.160 køretøjer på strækningen. Det er et fald i forhold til før projektet, skriver JP-Viborg.

I forbindelse med evalueringen af forsøget har der også været ønsker om at få lukket af for trafikken på strækningen, men det udelukker Torsten Nielsen over for Skive Folkeblad, da det skal være muligt for busser at køre op til Viborg Domkirke. Desuden skal butikkerne kunne få leveret varer.