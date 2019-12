Der kan være en klækkelig gevinst på højkant, hvis du bruger det nye år som anledning til at ændre i din pensionsopsparing.

Ja, faktisk viser et regneeksempel, at der kan være knap 200.000 kroner at hente, frem mod at pensionen begynder at blive udbetalt. Mere om det senere.

Årsagen, til at det bestemt kan svare sig at kigge på den usexede opsparing til tilværelsen efter arbejdslivet, er tidens lave renteniveau.

For gør du intet, og tilhører du gruppen af danskere med lav risikovillighed, der fortrinsvis har opsparingen baseret på rentebaserede obligationer, så får du ikke mange basseører for at have lagt penge til side måned efter måned.

...at blive ved med det svarer i øjeblikket til at give sig selv en sikkerhed for ikke rigtigt at få noget ud af at spare op Forbrugerøkonom hos PFA, Carsten Holdum.

»Rigtig mange har for år tilbage valgt en lav investeringsrisiko med et lille, men positivt afkast. Men at blive ved med det svarer i øjeblikket til at give sig selv en sikkerhed for ikke rigtigt at få noget ud af at spare op. Så minder det om at have pengene i hovedpuden,« siger forbrugerøkonom hos PFA Carsten Holdum.

Og for at gøre ondt værre, så betyder pensionskassernes andel for at håndtere investeringerne, at der ikke er meget tilbage til dig selv, hvis du gebærder dig med lav risiko.

»Det lave renteniveau giver en udfordring med at opnå, at opsparingen kan holde sin værdi i forhold til inflationen. Og det lave afkast som følge af lav rente kan ende med at blive ædt op af omkostningerne hos pensionsselskabet,« siger finans- og formuerådgiver hos Uvildige John Christensen.

Seniorøkonom hos Forbrugerrådet Morten Bruun Pedersen supplerer:

»Man skal lægge mærke til de omkostninger, pensionsselskabet har. Hvis man tager et opsparingsforløb – det kan være 55 til 60 år – så kan bare ét procentpoint i højere omkostninger (hvis man eksempelvis går fra to procent i omkostninger til tre procent, red.) betyde, at man skal arbejde fire år mere for at få opsparet det samme.«

Et regneeksempel, som pensionsselskabet PFA har foretaget for B.T., viser, hvor mange penge det kan dreje sig om for den enkelte, hvis man ikke tager bestik af konsekvenserne af det lave renteniveau.

En 40-årig med 28 år tilbage på arbejdsmarkedet kan med en indtægt på 500.000 kroner om året samt et pensionsbidrag på 15 procent forvente at spare 3.025.000 kroner op med en 'lav' risikoprofil, der indeholder 40 procent aktier.

Ved at skifte til en 'mellem'-risikoprofil med 60 procent aktier stiger beløbet til 3.220.000 kroner. Det er en forskel på 195.000 kroner.

Bag om regneeksemplet Regneeksemplet i artiklen er foretaget af Danmarks største pensionsselskab, PFA Pension, for B.T. Forudsætningerne for regneeksemplet er baseret på Rådet for Pensionsprognosers forventning til, hvordan samfundsøkonomien vil udvikle sig. Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Rådet består af tre uafhængige eksperter. Formand er professor på CBS Jesper Rangvid. Alle tal er i nutidskroner. Der er tale om en modelberegning, der ikke tager udgangspunkt i konkrete selskabers produkter.

»Vores faglige anbefaling er at have en 'middel'-risiko. Man skal huske at tage risiko er kilden til at få et afkast,« siger Carsten Holdum.

Men hvem bør så tage affære, og hvem kan blot lade stå til?

Unge skal tænke sig om

Ifølge Morten Bruun Pedersen har særligt de yngre grund til at overveje i højere grad at stå på skuldrene af aktiemarkedet ved at indtage en højere risikoprofil.

»Det er klart, at yngre mennesker bør overveje at tage en højere risiko for at få et højere afkast. Ældre har haft glæde af høj rente og høje afkast i mange år, men den lave rente giver et lavt afkast, og det giver plads til, at især unge kan overveje at øge risikoen.«

Der kan være mange penge at hente ved at ændre risikoprofilen – særligt for personer med mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Arkivfoto Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der kan være mange penge at hente ved at ændre risikoprofilen – særligt for personer med mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Arkivfoto Foto: Bax Lindhardt

Carsten Holdum er enig:

»De unge, der vælger en lav investeringsprofil, kan potentielt have det hele livet. Der er ikke entydige svar på, hvad der er rigtigt at gøre, men vores faglige vurdering er, at de kan tåle en højere risiko.«

Økonomerne forklarer, at når unge ikke behøver at gå med livrem og seler, så skyldes det, at erfaringen taler for, at aktiekurser over tid ganske enkelt vil stige mere, end de falder.

»De unge er stort set garanteret et større afkast på længere sigt ved at vælge en højere risikoprofil, der er baseret på aktier. Det er yderst sjældent, at en 20-årig periode ikke belønner aktieinvestorer frem for dem, der investerer i obligationer,« siger John Christensen.

Men hvad skal man så gøre, hvis man har få år tilbage på arbejdsmarkedet?

»De kunder, som er tæt på pensionstidspunktet og har pensionsordning i markedsrente, har udsigt til meget lavt afkast.«

»Men de har til gengæld været begunstiget af højere afkast tidligere, og de kan læne sig tilbage og sige, at de har tjent i øvrige år.«

»Disse kunder skal passe på med at øge deres risikoprofil, hvis der nu skulle komme en økonomisk nedtur,« siger John Christensen.