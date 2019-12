Fyrværkeribrancheforeningen anbefaler, at man læser brugsvejledningen på sit fyrværkeri, inden man fyrer af.

Selv om det fra søndag er muligt at købe fyrværkeri i danske butikker, er det ikke tilladt at fyre det af endnu.

Det er først lovligt at affyre krudtet af fra 27. december til og med 1. januar, og så skal al fyrværkeri, som forbrugerne køber i de danske butikker, være CE-mærket.

Det fortæller Karsten Nielsen, der er direktør i Fyrværkeribrancheforeningen.

- Kigger man længere tid tilbage var der et meget stort salg af raketter. Men så kom vi under EU-reglerne og skal nu have CE-godkendt vores fyrværkeri.

- I gamle dage havde vi 220 til 230 gram netto eksplosiv mængde (NEM) i. Men kravene er nu, at vi kun må have op til 75 gram NEM i. Så de raketter, vi er vant til fra gamle dage, findes ikke længere, siger Karsten Nielsen.

Perioden for salg og affyring af fyrværkeri blev begrænset væsentligt med de nye regler fra 2014.

Mens de nye regler for salg og anvendelse trådte i kraft i 2014, trådte de endelige regler om CE-mærkning i kraft i juli 2017.

Før 2014 var det tilladt for de danske butikker at sælge fyrværkeri i perioden 1. december til 31. december.

Desuden var det tilladt at fyre af fra 1. december til og med 5. januar. Loven blev vedtaget af hensyn til mennesker og dyr.

I dag varer den tilladte affyringsperiode kun seks dage.

De nye EU-regler har dog ikke påvirket salget af fyrværkeri i en negativ retning, mener Karsten Nielsen.

- Men det har haft en uheldig sideeffekt, hvor det administrativt er kompliceret at være importør eller fabrikant af CE-godkendt fyrværkeri.

- Mange små firmaer i Europa er forsvundet, mens de store firmaer er blevet større, siger Karsten Nielsen.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen sker mange ulykker med fyrværkeri på grund af forkert adfærd ved brugen af det.

I nytårsdøgnet sidste år endte 225 danskere på skadestuen på grund af ulykker med fyrværkeri.

Heraf blev 30 alvorligt skadet, mens 67 af de tilskadekomne havde sikkerhedsbriller på.

178 af de tilskadekomne var mænd og drenge, hvoraf 91 af dem var under 35 år. 47 var piger og kvinder, og 61 var børn under 15 år.

- Man skal bruge sin sunde fornuft, og man kan med stor fordel læse brugsvejledningen på fyrværkeriet gerne mens man stadig er i stand til det til nytår. Og så skal man selvfølgelig have sine sikkerhedsbriller på, siger Karsten Nielsen.

/ritzau/