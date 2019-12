Som du kan se i videoen ovenfor har der lige været en større forsamling unge mennesker, der har skudt massivt med fyrværkeri mod hinanden på Nørrebro.

Mere præcist drejer det sig om området omkring den Røde Plads, Mjølnerparken og Esromgade, og de fyrværkerigale unge og deres håndtering af samme bekymrer vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

»Der har været rigtig mange anmeldelser om fyrværkeri i området, og vi har fået rigtig mange anmeldelser fra bekymrede borger. Vi er massivt til stede og har foretaget registrering af en 10-15 personer,« siger Henrik Stormer og fortsætter:

»De unge derude, de skyder efter alt og alle med romerlys og bomberør, og det skaber jo en utryghed hos borgerne i området, så vi bliver nødt til at gøre et eller andet, men det er en ulige kamp, og ligeså snart vi forsvinder igen, så starter det jo forfra,« siger han.

Henrik Stormer fortæller desuden, at der ikke er nogle tilskadekomne og at netop det faktum er »et guds under«.

»Jeg har set en video, som en borger har sendt ind tidligere på aftenen, hvor to grupper af fem personer mødes på Nørrebrogade og skyder massivt mod hinanden med bomberør, og at der ikke er nogle, der er kommet tilskade der, det er rent held,« siger Henrik Stormer.

Han fortæller desuden, at politiet forsøger at være til stede så godt de kan på Nørrebro for at forhindre de her fyrværkerikampe.

Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk

Der er indtil videre ingen anholdte i sagen.

Vidner på stedet fortæller til B.T., at folk kaster fyrværkeri ind i baghaverne i området ved Den Røde Plads.

'Der er lige en gruppe, der er kommet kørende i en bil, mens chaufføren holdt et fyrværkerirør (bomberør måske) i hånden, som skød af, mens han kørte. Unge løber frem og tilbage på gaden og fyrer af, selvom politiet er i området, og de kaster fyrværkeri mod hinanden og mod bygninger,' fortæller et vidne på stedet og fortæller, at vedkommende selv var ved at blive ramt:

'Jeg måtte som sagt selv løbe ind i min gård, mens fyrværkeri sprang bag mig. De er tydeligvis helt ligeglade med, om folk kommer til skade.'



Der skulle angiveligt også være tale om, at der gøres brug af kanonslag. Det er fjerde dag i træk, at der er ballade med fyrværkeri på Nørrebro.

Seneste nyt er, at kampklædte betjente er ankommet til stedet, hvor de forsøger at tilbageholde uromagerne i forsøget på at stoppe optøjerne.



