Over 2000 kanonslag samt enkelte krysantemumbomber.

Det er hvad Nordjyllands Politi har beslaglagt siden 16. november og frem til 20. december, skriver TV 2 Nord.

Læg dertil, at politikredsen også har modtaget anmeldelser af omkring 40 sprængning, primært i postkasser.

»Det er utroligt farligt at anvende ulovligt fyrværkeri som for eksempel kanonslag og krysantemumbomber. Man risikerer liv og lemmer. Derfor vil jeg opfordre borgerne til helt at holde sig fra det ulovlige krudt,« siger politikommissær Henrik Taagaard til tv-stationen.

Politiet opfordrer borgere til at tippe politiet, hvis de får kendskab til ulovligt fyrværkeri. Foto: Lars Møller

Nordjyllands Politi har foretaget sigtelser i ni sager for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Også i Nordsjælland og København er politiet kommet på ekstra arbejde på grund af fyrværkeri. I begge politikredse har der været flere episoder, hvor personer har skudt fyrværkeri mod andre, skriver TV 2 Lorry.

Fem fyrværkeriråd Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

I to sager har Københavns Politi fået anmeldelser om, at der er blevet fyret fyrværkeri af fra biler på henholdsvis Enghavevej ved Vestre Fængsel og ved Nørrebro Station på Nørrebro.

»Det er jo en fej måde at opføre sig på, og så er det farligt. Og man kan jo næsten forestille sig, hvad der kunne ske, hvis fyrværkeriet blev fanget i bilen,« siger Thomas Tarpgaard, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

En gruppe maskerede mænd kastede lørdag med fyrværkeri mod politiet og forbipasserende i København. Foto: Mathias Øgendahl

Derudover skød 50-100 mørkklædte demonstranter også fyrværkeri mod forbipasserende og biler på Vesterbro lørdag.

I Nordsjælland oplever man, at sagerne, hvor unge skyder fyrværkeri mod andre er blevet flere end sidste år, mens man hos Københavns Politi har modsatte oplevelse.

Har man som borger kendskab til salg af ulovligt fyrværkeri, bør man anmelde det til politiet på telefon 114 eller som tip via politi.dk.

Det lovlige fyrværkerisalg begyndte den 15. december, men det er først tilladt at fyre det af fra 27. december til og med den 1. januar.