Rubjerg Knude Fyr har tirsdag formiddag taget sit første lille skridt ind i landet og væk fra Vesterhavet.

Det 940 tons tunge Rubjerg Knude Fyr er tirsdag formiddag sat i flugt ind i landet væk fra Vesterhavet.

Fyrtårnet, der i 1889 blev bygget 200 meter fra kysten, er i de næste fem til ti i år i fare for at blive ædt af havet, hvis ikke det flyttes.

Derfor er en større redningsaktion sat i gang. Et spor er blevet gravet ind under fyrtårnets fundament, og et par skinner er lagt langs fyrets fundament.

Klokken ni blev fyrtårnet løftet og skubbet de første centimeter ind i landet langs de to skinner.

På skinnerne skal Rubjerg Knude Fyr flyttes meter for meter ind i landet, indtil det står 80 meter i sikker afstand fra kysten. Hele aktionen ventes at tage 10 timer.

Rubjerg Knude Fyr ligger mellem Lønstrup og Løkken.

Den spektakulære flytningen blev fra starten overværet af omkring 100 pressefolk og cirka et par tusinde tilskuere. I alt forventer Hjørring Kommune op til 25.000 tilskuere i løbet af dagen.

/ritzau/