FOA har valgt at spare fremfor at hæve kontingentet.

Fagforbundet FOA står over for en omfattende sparerunde, der blandt andet betyder, at 20 stillinger nedlægges i forbundshuset i København.

Besparelserne kommer efter en længere periode med vigende medlemstal, skriver Avisen.dk.

»Det kommer ikke som en tyv om natten. Vi har forberedt os, så det bliver så skånsomt som muligt. Der er tale om både gode og dygtige kollegaer, som vi tager afsked med,« siger forbundsformand i FOA, Mona Striib, til Avisen.dk.

Otte af de 20 stillinger, der bliver nedlagt, er ubesatte stillinger, der ikke genbesættes. De resterende 12 medarbejdere er enten opsagt eller har indgået fratrædelsesordning.

»Det er ikke en massefyring, men det gør rigtig ondt. Det er omkring hver tiende stilling, der forsvinder, hvis vi medregner besparelserne i a-kassen,« siger Mona Striib til Avisen.dk.

FOA har i alt skullet finde et tre-cifret millionbeløb over en fire-årig periode.

»Vi kunne også have valgt at hæve kontingentet. Det har vi valgt ikke at gøre,« siger Mona Striib.