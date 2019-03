Han blev fyret, fordi 735 kvinder med mistanke om brystkræft ikke fik den grundige undersøgelse, de havde krav på. Ti kvinder har senere fået konstateret kræft.

Alligevel får Vagn Bach, den nu tidligere sygehusdirektør på Ringsted Sygehus, en klækkelig pose penge med sig fra posten som øverste ansvarlig for skandalen.

En aktindsigt viser, at Vagn Bach får i alt 2,5 millioner kroner for fyringen, der skete i februar. Det dikterer hans kontrakt.

Beløbet dækker seks måneders opsigelsesvarsel og 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Den fyrede direktør får dermed 18 måneders løn á 115.720,93 kroner, og når pensionen lægges oveni, når beløbet op på 2,5 millioner skattekroner.

Det er ikke i orden, mener professor i ledelse på Aalborg Universitet, Anders Drejer.

»Jeg mener, at når man ikke har levet op til sine forpligtelser og må forlade sit arbejde i ‘bad standing,’ så bør man kunne fyres på gråt papir. Når regionen ikke kan det, er det en dårlig aftale, der er indgået,« siger han.

De hundredvis af kvinder, skandalen omfatter, fik fra 2013 til 2017 alene undersøgt mistanken fra egen læge om brystkræft med en mammografi.

Det er i strid med de nationale retningslinjer. Kvinderne burde også være undersøgt fysisk og ved en ultralydsundersøgelse.

Gennem fire år fik kvinder mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus. (Arkiv). Christian Als/Ritzau Scanpix Vis mere Gennem fire år fik kvinder mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus. (Arkiv). Christian Als/Ritzau Scanpix

Når Vagn Bach alligevel har fået halvandet års løn, bør Region Sjælland overveje, om direktører fremover skal have så rundhåndede kontrakter.

Det mener professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen.

»Principielt set er der ikke noget i vejen med fratrædelsesaftalen. Det er en kontraktlig forpligtelse, og han bliver jo ikke afskediget i unåde. Han bliver ofret, fordi han er den øverste ansvarlige,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil opfordre til, at man gentænker betingelserne, man giver i kontrakter til topchefer angående afskedigelse. Behøver de kontrakter være så lukrative? Han kommer sandsynligvis ikke ud på et jobmarked, hvor han ikke kan finde en ny ansættelse.«

Per Nikolaj Bukh, der er professor i offentlig ledelse, mener omvendt, at kontrakten faktisk er fornuftig fra regionens side.

»Når man ser på det som almindelig skatteborger, så vil de fleste nok synes, at det er forargeligt, at han fortsat får sin løn, men sådan er ansættelsesreglerne. Den her type kontrakt er i virkeligheden fornuftig,« siger Per Nikolaj Bukh og tilføjer:

»For hvis ikke regionen kunne give en fratrædelsesgodtgørelse, ville direktørerne forlange højere løn generelt - måske 100.000 - for at imødekomme den erhvervsrisiko, at de kan blive fyret både med den begrundelse, at man faktisk er dårlig til sit arbejde, men også fordi politikerne måske synes, at man er dårlig til sit arbejde,« siger han.

Heino Knudsen er regionsrådsformand i Region Sjælland. Pressefoto Vis mere Heino Knudsen er regionsrådsformand i Region Sjælland. Pressefoto

Regionsrådsformand Heino Knudsen (A) udtalte ved fyringen, at Vagn Bach ikke har ‘levet op til sit ansvar og sine pligter i forhold til at varetage jobbet'.

Alligevel er fratrædelsesgodtgørelsen helt på sin plads, mener han.

»Jeg kan godt forstå, at man synes, det er mange penge. Men det har hele tiden været en del af hans lønpakke, som er aftalt tilbage i tiden, da han blev ansat,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Vores jurister har kigget på, om der har været levet op til kontrakten, og der er ikke fundet belæg for, at regionen kan komme ud af kontrakten på anden vis.«

Ifølge Heino Knudsen kan Region Sjælland blive nødt til at indgå lignende kontrakter fremover, hvis de bedste folk skal kunne hyres.

»Min holdning er, at vi skal have de bedste folk på de her poster til så god en pris, som det kan lade sig gøre, sådan så vi bruger skatteborgernes penge så godt som muligt,« siger han.

Det giver Anders Drejer ikke meget for.

»Jeg er ikke sikker på, at begrundelsen om, at man i det offentlige ikke kan finde gode nok chefer, hvis ikke de kan tilbydes disse kontrakter, er korrekt.«

»I Silkeborg accepterer de ikke den præmis og har tilsyneladende ikke svært ved at få offentlige chefer til kommunen,« siger han.

Administrerende direktør i Region Sjælland, Per Bennetsen, står fuldt inde for millionbeløbet til Vagn Bach og varsler flere lignende i fremtiden.

»Afskedigelse af sygehusdirektøren er sket i henhold til de aftaler, der blev indgået ved sygehusdirektørens tiltrædelse. Der er tale om rammer og vilkår, der følger af praksis for denne type stillinger i det offentlige.«

»Der er ikke overvejelser om at ændre rammerne for fremtidige kontraktansættelser af direktører,« siger Per Bennetsen.