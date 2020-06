Klokken lidt over seks i morges åbnede han sin e-Boks hjemme i huset i Tårnby.

Jo, den var god nok. Ligesom 1.592 andre havde 47-årige Paw Karslund netop modtaget en fyreseddel fra SAS.

»Det er dybt latterligt og grotesk, at jeg og mine kolleger ryger på grund af en virus. Vi har været igennem så mange sparerunder, effektiviseringer, kriseplaner og hvad ved jeg i SAS,« siger Paw Karslund og tilføjer:

»Vi har klemt røvballerne sammen og effektiviseret konstant. Vi har stået sammen, men så kommer der sådan en virus og fejer benene væk under os. Vi kan bare sidde og se passivt til. Det er sgu da absurd.«

Paw Karslund nåede at arbejde 23 år i SAS, før en virus nedlagde hans arbejde. Vis mere Paw Karslund nåede at arbejde 23 år i SAS, før en virus nedlagde hans arbejde.

23 år med terrorangreb, askeskyer og økonomiske kriser nåede Paw Karslund at være ansat hos SAS som bagage- og flyrangeringsmedarbejder i SAS Ground Handling, før en mikroskopisk virus udsprunget på et kinesisk marked for vilde dyr kostede ham jobbet.

»Jeg åbnede min e-Boks, og der stod det så: At jeg var blevet opsagt på grund af massiv produktionsnedgang grundet Covid-19 og deraf afledt arbejdsmangel.«

Det kom dog ikke som den store overraskelse, for SAS meldte allerede i april ud, at selskabet stod foran at skulle afskedige op til 1.700 medarbejdere.

Tallet endte lidt lavere på grund af aftaler om frivillige fratrædelser, deltidsløsninger m.v., og mandag sagde SAS så farvel til 176 piloter, 684 kabineansatte, 586 ansatte på landjorden samt en række andre medarbejdere herunder administrativt personale.

Siden marts har store dele af SAS' flyflåde været bundet til jorden. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Siden marts har store dele af SAS' flyflåde været bundet til jorden. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Alligevel ramte slaget Paw Karslund hårdt. Ikke mindst kollegernes reaktion på massefyringen.

»Jeg fik en klump i halsen og blanke øjne i morges. Jeg gik ind i vores Facebook-gruppe for SAS-medarbejdere. Det var næsten som at sidde og læse dødsannoncer. Der tikkede en opdatering ind hvert andet minut om, at nu var den og den også blevet fyret. Det var ubehageligt ad Pommern til.«

Paw Karslund har ikke set sine kolleger siden det tidlige forår, hvor han blev hjemsendt.

»Det er sgu mærkeligt. Jeg har ikke set mine kolleger i tre-fire måneder, og næste gang, jeg ser dem, bliver det nede på jobcentret. Det er surrealistisk.«

Han fortæller, at han er mere bekymret for sine kolleger end for sig selv.

»Jeg har heldigvis luft i økonomien til at sadle om. Men det er ikke alle, der er så heldige.«

Egentlig kunne han falde tilbage på sin bundsolide uddannelse som skibsbygger og smed, men nu vil han bruge den ubehagelige situation som et springbræt til at uddanne sig til mentor for udsatte børn og unge.

»Det har jeg tænkt på noget tid. Det er der, jeg nu vil lægge mit hjerte og mit arbejde,« siger han.

Paw Karslund. Foto: Privat foto Vis mere Paw Karslund. Foto: Privat foto

Paw Karslund modtager løn i opsigelsesperioden frem til 31. december i år.

SAS er i disse dage langsomt begyndt at åbne for flere europæiske ruter igen, efter regeringen ændrede rejsevejledninger og åbnede op for, at danskerne kan rejse til de fleste europæiske lande.

SAS forventer imidlertid først, at passagerne vender tilbage i normalt omfang i løbet af 2022.