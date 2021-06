Efter sager, hvor Greves kommunaldirektør har foretaget personlige indkøb på kommunens kreditkort, har byrådet mistet tilliden.

»Det betaler jeg nu prisen for. Personligt synes jeg, at det er en høj pris, men det er nu engang risikoen ved at arbejde i et politisk styret system,« skriver den nu forhenværende kommunaldirektør

Claus Thykjær er blev nemlig færdig, efter byrådet mandag aften besluttede at indgå en fratrædelsesaftale med ham.

Tirsdag er Claus Thykjær så gået til tasterne på Facebook, hvor han sætter ord på den situation, han står i nu.

»Jeg er ked af, at jeg ikke kan fortsætte arbejdet i Greve Kommune, hvor vi har konsolideret økonomien, opbygget en solid kassebeholdning og samlet organisationen til at være effektiv og helhedsorienteret.«

Ifølge DR, så har Claus Thykjær erkendt, at have brugt kommunens kort til privat forbrug.

Dog er der ifølge Claus Thykjær tale om en forglemmelse, og at han forvekslede sit eget og kommunens kreditkort.

Kommune skriver i en pressemeddelelse, at kommunaldirektørens transaktioner er blevet gennemgået, og fejlene er håndteret.