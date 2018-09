400 medarbejdere hos Danmarks Radio skal fyres. Fyringerne skal man blandt andet finde hos DAB-kanalen P7 Mix, hvor Christina Bjørn arbejder som vært.

»Det er noget møg.«

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra radioværten, der i disse dage er på ferie under varmere himmelstrøg. Derfor har hun været nødsaget til at følge stormødet på et livestream over internettet. Her fik hun at vide, at P7 MIX sammen med DAB-kanalerne P6 BEAT og P8 JAZZ skal nedlægges i 2020.

»Det er altid ærgerligt, når man ikke bestemmer over sin egen karriere. Men jeg tror, det der bliver svært for DR nu er, at det vil ramme hver enkelt medarbejders indstilling. Hvilken motivation går man ind til sine opgaver med? Er man sur eller skuffet? Det er en lidt farlig sitaution, fordi vi hver især har så stor indflydelse på slutproduktet.«

Fakta Det ved vi. DR skal spare 773 millioner kroner over de næste fem år. Det kommer til at betyde, at mellem 375 og 400 medarbejdere bliver fyret.

Mandag blev flere chefer fyret.

DR lukker tre tv-kanaler: DR2 og DR K bliver lagt sammen, mens indholdet fra DR3 og DR Ultra fremover kun kan ses på nettet.

DR lukker tre radiokanaler: P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz.

DR.dk vil fremover have fokus på hvad DR selv laver af nyheder.

Sport, underholdning og fiktion er de tre områder, der primært skal spares på.

Hun lægger dog vægt på, at hun vil gå ind til sine opgaver på P7 MIX med lige så stor professionalisme som sædvanligt.

»Hvis kanalen blev lagt ned, havde jeg forventet, at det ville ske ved årsskiftet. Men jeg har tjekket, at det træder i kraft i 2020,« siger Christina Bjørn og fortsætter:

»Der venter en meget underlig tid, hvor mange af mine kolleger må se sig om efter et nyt arbejde. Jeg tror, der kommer et stort mandefald inden 2020.«

Den 35-årige vært, der også har en fortid på kanalen 'The Voice', lægger dog vægt på, at det er en lidt underlig beslutning ikke at lukke kanalerne hurtigst muligt.

»Når det nu gør ondt, kunne man lige så godt skynde sig at rive plastret af med det samme. Jeg tror ikke det er til gavn for nogen.«

Hun mener, at det på sin vis var forventligt, at man ville skære på radiodelen af Danmarks Radio, men det er et stort tab, at man nedlægger alle DAB-kanalerne.

»De mister nogle legepladser, hvor nye artister får lov til at komme rigtig bredt ud, og hvor vi tør tage nogle chancer, der ikke bliver analyseret fra ende til anden.«

Christina Bjørn fremhæver her programmet 'Sangskriver', som startede på P7, men blev flyttet over på P3.

Synes du, at 20 procent er for stor en besparelse af Danmarks Radio?

Hun har også sympati for de mange journalister fra DRs sportsredaktion, der i den seneste rokade måtte flytte fra Sjælland til Jylland.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på dem, der har rykket familie fra København til Aarhus med alt, hvad der hører sig til af skoleskift, huskøb, og så skal de ikke længere lave det,« slutter hun.

Værten har endnu ikke talt med sin redaktør, men hun regner med at blive til 2020.

»Jeg har været på kanlen, næsten siden den startede, og det er den kanal jeg har følt, at jeg passer bedst på. Så jeg 'går ned med skibet'.«