Ni strejkende piloter har fået en fyreseddel i stedet for bedre løn- og arbejdsvilkår.

Det skriver TV 2 Nord ud fra FPU's (piloternes fagforening, red.) pressemeddelelse.

Det er piloter i flyselskabet North Flying, der tilbyder udlejning af privatfly, ambulancefly og fragtflyvning, der fra på torsdag ikke længere skal møde op på arbejde.

Siden onsdag i sidste uge har piloterne på lovlig vis kæmpet for bedre vilkår gennem en strejke.

Men det har tilsyneladende været en forgæves kamp.

»Vi har aldrig set lignende. Dansk Industri og North Flying handler decideret uanstændigt og tilsidesætter alle former for normal opførsel og skik. Vi kommer til at anfægte den her ageren på alle tænkelige måder,« udtaler forbundssekretær fra FPU, Kasper Svendsen og fortsætter.

»Jeg er dybt berørt på medlemmernes vegne, og jeg har inderligt ondt af dem. Efter mange års tro tjeneste, hvor de har bragt selskabet rigtig langt, bliver de behandlet som skidt. Det er klart, at der er stor vrede lige nu, og FPU kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe de her mennesker.«

FPU skriver i pressemeddelelsen, at de nu har indgået et samarbejde med den juridiske afdeling i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i forhold til lovligheden i frigørelseskravet fra North Flying og Dansk Industri.